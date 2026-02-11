Sordo (CCOO) avisa que la "extrema derecha" supone un "riesgo" de empobrecimiento si entre en las instituciones

1051023.1.260.149.20260211140949 El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una concentración en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido de que la "extrema derecha" supone un "riesgo enorme" para la Democracia y también de empobrecimiento si entra en las instituciones autonómicas o de España.

Sordo se ha expresado así en referencia a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León durante su participación en Valladolid en una asamblea de delegados y en una concentración para exigir más servicios públicos, más vivienda accesible y un operativo público de incendios.

En este contexto, ha asegurado que el hecho de que la "extrema derecha" vaya "copando" las instituciones autonómicas o las instituciones globales en España y en el conjunto de Europa es "un riesgo enorme para la Democracia" y ha puesto como ejemplo de ello a la administración norteamericana, que a su juicio pretende "dinamitar" Europa y que dice que para ello cuenta con las "extremas derechas", algo que considera que "deja claro el panorama".

En este sentido, también considera "evidente" que si las "extremas derechas" entran en los gobiernos también hay un "riesgo de empobrecimiento" de la población en la próxima década.

Por otra parte, ha advertido de que España puede alcanzar el pleno empleo en los próximos años si se utiliza la transición energética para atraer inversión productiva e industrial y por ello el país "no se puede permitir" a "negacionistas del cambio climático" y de la necesidad de transformar el modelo energético. "Extrema derecha es igual la ruina para España en nuestro futuro", ha aseverado.

Sordo ha añadido que espera que la gente, "antes o después" vea ese "escenario", pero en este momento ha reiterado que ve "claro" que hay "un riesgo" de que estas fuerzas "reaccionarias" entren en los gobiernos porque se está "viendo".

"No se trata solo de anunciar, ojo, que viene el lobo, sino que las fuerzas progresistas construyan una alternativa ilusionante en los próximos años", ha concluido.