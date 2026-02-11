Sordo (CCOO) valora que haya candidaturas progresistas plurales para "frenar a la ola ultra"

1051059.1.260.149.20260211145528 El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, considera positivo que haya candidaturas progresistas plurales para "frenar a la ola ultra", pero "de carácter articulado" y cree que es necesario que las izquierdas construyan "mensajes y alternativas políticas ilusionantes" para las mayorías sociales.

Sordo, quien ha participado en Valladolid en una asamblea de delegados y una concentración para reclamar la mejora de los servicios públicos, se ha referido así a la alianza de las izquierdas que se presentará en España en los próximos días.

A este respecto, ha afirmado que "para hacer frente a la ola ultra que amenaza a las democracias", no solo en España, sino en el conjunto de Europa y del mundo, "tiene que haber candidaturas progresistas de carácter plural, pero de carácter articulado".

El líder de Comisiones ha incidido en que España tiene circunscripciones provinciales, lo que provoca que la disgregación de candidaturas hace que se pierda voto.

Por ello, ve necesario que las candidaturas "progresistas, de izquierdas, como se quieran llamar", concurran unidas pero sobre todo mirando a las necesidades de la gente.

"Yo creo que hay una parte de la población española que puede estar desmovilizada en este momento pero que de movilizarse va a ser un voto de progreso", ha añadido Sordo, quien no cree que "la suerte está echada" en términos electorales.

MISMOS VOTOS DE DERECHAS

Como ejemplo de ello ha puesto los resultados en Aragón, que ha calificado de "muy significativos", y en los que observa que hay un movimiento del electorado que vota hacia la derecha y la "extrema derecha" pero con resultados que ya se dieron en el año 2019.

Sordo ha incidido en que tanto Vox como el Partido Popular han obtenido "los mismos votos" que obtuvieron en aquellos comicios, el Partido Popular contando lo que entonces era su formación más los votos de Ciudadanos. "Es decir, no han conseguido más votos", ha añadido.

Así, en su análisis, considera que lo que se ha producido es una mayor abstención que afecta fundamentalmente, en este caso, al Partido Socialista.

"Por lo tanto, yo creo que las candidaturas de izquierda lo que tienen que hacer es construir mensajes y alternativas políticas ilusionantes para las mayorías sociales y creo que es lo que tienen que hacer por corresponsabilidad con el momento histórico", ha afirmado.

En cualquier caso, ha aclarado que tampoco le corresponde a Comisiones entrar a valorar "los pasos que dé cada uno" porque cree que no ayudarían "demasiado" y les corresponde a los partidos actuar.