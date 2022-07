Sordo: "La Junta ha pasado de ser referencia a el hazmerreír por sus chorradas y Feijóo no puede ponerse de perfil"

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que Castilla y León ha pasado de tener un gobierno "referente" a ser el "hazmerreír por sus "ocurrencias" y "peligrosas chorradas" con las que "habitualmente" obsequian "algunos de sus consejeros", por lo que ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se ponga "de perfil" ante el "desastre" que supone tener a Vox instalado en un "territorio tan importante" como el de esta Comunidad.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en la conferencia del historiador Steven Forti dentro del programa 'Desenmascarando a la extrema derecha' organizado por CCOO Castilla y León.

Para Sordo este tipo de jornadas son importantes para "no dar carta de normalidad a lo que no es normal", a lo que es una posición, a su juicio, "extremista, antidemocrática, antimodernista" que para él es la "extrema derecha".

También, ha ahondado, porque se trata de un "fenómeno global", que no se puede "tomar a broma". "Ojo con pensar que esto realmente no va a pasar, que no van a cuestionar los principios básicos de la democracia... Atentan no solo contra los derechos de las minorías, que es evidente, sino con el conjunto del armazón de derechos laborales, derechos sociales y de derechos democráticos en nuestras sociedades", ha advertido.

Y como ejemplo ha puesto a Castilla y León donde, al hilo del anterior argumento, ha advertido de que se está poniendo "en solfa" el Diálogo Social, "todo el modelo de concertación social que había dado resultados más que interesantes en los últimos años y en las últimas décadas".

En este punto, ha ironizado con que, "seguramente", los consejeros que han entrado en el Gobierno de Castilla y León "no sean los más listos de la clase", pero eso, ha continuado, no tiene que hacer que se les pierda "de vista" porque "es gente peligrosa".

De ahí que haya hecho un llamamiento al presidente del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que no concedan "espacios de influencia y de poder político" a estas "supuestas alternativas".

"El Gobierno de Castilla León ha pasado de ser un gobierno de bastante referencia pese a estar gobernado hace mucho por el centro derecha en algunas materias como el diálogo social a convertirse en poco menos que un hazmerreír por las ocurrencias, por las peligrosas chorradas con la que habitualmente nos obsequian algunos de sus consejeros", ha afeado.

De ahí que haya instado a los partidos de centro derecha y "particularmente" al Partido Popular a que abandone la idea de configurar "mayorías políticas con un fenómeno de extrema derecha como es Vox", y que tomen medidas "en Castilla León y en el conjunto de España".

"A mí me gustaría saber qué piensa Núñez del hecho de que, en apenas unos meses, el Gobierno de Castilla León esté poniendo en cuestión el modelo de Diálogo Social que el propio Gobierno de Castilla León había puesto en marcha en las últimas décadas", ha agregado para preguntarle si ese es "su modelo para España".

"Feijóo no se puede poner de perfil ante el desastre que supone tener a Vox instalado en un Gobierno de un territorio tan importante como es el de Castilla y León y además con una serie de negligencias en la gestión más que evidentes", ha concluido.