En Soria, con el 26,74% escrutado, PSOE consigue dos escaños, PP uno, Soria ¡Ya! 1 y Vox 1

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Soria, con el 26,74 por ciento de los votos escrutados, el partido más votados es el PSOE, quienes logran dos procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PPP, con un procurador.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Soria se encuentra Soria ¡Ya!, que obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León, al igual que Vox que también logra uno.

En las elecciones de febrero de 2022 el Soria ¡Ya! fue el partido más votado y logró tres procuradores, seguido de PP con un procurador, PSOE con un también y Vox con un representante.

Los resultados, con el 26,74% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PSOE 2 3.902 31,31 1 8.193 18,05 PP 1 3.876 31,1 1 10.822 23,85 SORIA_¡YA! 1 2.266 18,18 3 19.385 42,72 VOX 1 1.944 15,59 0 5.204 11,46



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: