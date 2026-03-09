Soria aborda las diferencias de diagnóstico en las mujeres en una investigación médica centrada en los hombres

De izda a dcha, Diego Fernández, Blanca García y Santiago Ugarte presentan el III Symposium sobre el abordaje en la enfermedad de la mujer. - EUROPA PRESS

SORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soria abordará durante dos jornadas, en el 'III Symposium 2026: Herramientas Moduladoras de la Desigualdad y Abordaje de la Enfermedad en la Mujer', las diferencias de diagnóstico y de tratamiento en las mujeres, en una investigación médica centrada en los hombres.

El vicedecano de Ciencias de la Salud, investigador y profesor del Campus de Soria, Diego Fernández Lázaro, y la directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, Blanca García, junto al director de la UNED, Saturio Ugarte, han apuntado que las jornadas se celebrarán los días 10 y 11 de marzo en el salón de actos de la UNED, en la Casa de la Tierra, desde las 17.00 horas, y estarán abiertas al público en general para que sea un espacio donde la ciencia salga de la universidad y llegue a la sociedad. Blanca García ha señalado que el objetivo es poner el foco en las desigualdades, diagnóstico y tratamiento que presenta la salud de la mujer y en la importancia de darle visibilidad y avanzar en su estudio.

"La salud de las mujeres no es simplemente la salud del hombre con algunas diferencias, sino que refiere de investigación específica y enfoques propios", ha señalado. Así, ha matizado que durante mucho tiempo muchos estudios se han desarrollado sin considerar las diferencias biológicas y hormonales entre hombres y mujeres cuando a día de hoy "se sabe que estas diferencias influyen en cómo aparecen muchas enfermedades, en su evolución y en la respuesta a los tratamientos". García ha matizado que investigar las diferencias no es solo igualdad sino mejorar la calidad de la medicina.

TEMAS QUE AFECTAN A LA MUJER

Blanca ha señado que se abordarán temas que afectan a la salud de la mujer a lo largo de todo su ciclo vital, desde la nutrición a la menopausia hasta el embarazo, el ejercicio físico o enfermedades neurodegenerativas, nutrición femenina, patologías respiratorias, envejecimiento muscular, ejercicio durante el embrazo, enfermedad y alzheimer...etc.

Son dos jornadas en las que se contarán con especialistas de diferentes universidades y centros sanitarios que permitirá abordar el tema desde una perspectiva multidisciplinar. La directora de la Cátedra ha incidido en que "investigación y conocimiento son fundamentales para reducir la desigualdad en Salud".

DIAGNÓSTICO DOS AÑOS Y MEDIO MÁS TARDÍO

Diego Fernández Lázaro ha apuntado que el evento se enmarca dentro de los actos del 8M y que nace con la idea de que "socialmente hombres y mujeres son iguales, pero biológicamente distintas".

El profesor ha manifestado que la investigación médica se ha hecho siempre en hombres, lo que ha provocado diferencias en diagnóstico, investigación y tratamiento y las mujeres tardan en recibir un diagnóstico hasta dos años y medio más. "Existen numerosas patologías y enfermedades donde el sexo biológico influye en la evolución y en el tratamiento", ha explicado Fernández.

Así, el propósito de estas jornadas, que adquieren carácter internacional con ponentes de Portugal, tienen como fin acercar el conocimiento científico a la sociedad soriana, proporcionar herramientas para comprender mejor la salud de la mujeres y reducir esas desigualdades.

Este año como novedad se incluye un taller sobre cómo el ejercicio físico puede ayudar a recuperar la fuerza y prevenir el envejecimiento muscular específicamente a la mujer. Fernández ha destacado la alianza entre la Fundación Caja Rural de Soria, a través de la Cátedra de Conocimiento, el grupo de investigación de la Facultad de Medicina de Universidad de Valladolid y de la UNED.

"La ciencia tiene sentido cuando mejora la calidad de vida y ayuda a entender mejor la salud de las mujeres. Durante demasiado tiempo la medicina ha investigado solo pensando en el hombre, queremos contribuir con el simposio a construir una ciencia que piense en la salud de las mujeres", ha finalizado Fernández.