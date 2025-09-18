Soria acoge el estreno en Europa del concierto para violonchelo de Gabriela Ortiz de la Oscyl

SORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León regresa a la 33 edición del Otoño Musical Soriano para ofrecer el estreno en Europa del Concierto para violonchelo 'Dnozot', de Gabriela Ortiz.

La cita será este viernes 18 de septiembre en el Palacio de la Audiencia de Soria y bajo la batuta del chileno Paolo Bortolameolli y con Johannes Moser como solista invitado, han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Soria.

Aunque desde contextos históricos diferentes, las tres obras que integran el programa de esta segunda visita de la orquesta a la presente edición del festival son un tríptico representativo de la realidad musical americana de los siglos XX y XXI.

Las cuatro danzas del ballet Estancia de Ginastera, las danzas sinfónicas de West Side Story de Bernstein y el estreno de Dnozot de Gabriel Ortiz componen el programa. Elementos comunes a las tres son una orquestación colorista, la clara voluntad de conectar con el público a través de una identidad que es diversa e híbrida (con tradiciones ancestrales arraigadas en la vivencia cotidiana) y el empleo del ritmo como elemento cohesionador.

El concierto para violonchelo 'Dnozot' de Ortiz se estrenó en Los Ángeles en diciembre de 2024 y fue un encargo compartido de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Philharmonia, la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, el Carnegie Hall y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

En la obra, Ortiz se inspira en los 'cenotes' mexicanos, un término que remite a la cultura maya y que consideraba a estos espacios naturales "fuentes de la vida misma", un intrincado y delicado sistema de ríos subterráneos y cuevas en la península del Yucatán. Ortiz utiliza esta obra para reflexionar sobre el cambio climático y cómo éste afecta a la biodiversidad albergada en estos espacios naturales ahora en peligro.

CARRERA INTERNACIONAL

Al frente de este programa estará el director chileno Paolo Bortolameolli, quien ha forjado una carrera internacional guiado por la convicción de que la música es un lenguaje universal y transformador.

Formado en la Universidad de Yale y en el Peabody Institute de la Universidad Johns Hopkins, fue director asociado de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. El director trabajó junto a Gustavo Dudamel, y ha dirigido más de sesenta orquestas internacionales entre las que destacan la Filarmónica de Nueva York o la Real de Liverpool.

Director desde 2026 de la Orquesta Filarmónica de Santiago (Ópera Nacional de Chile), es también director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile y ha impulsado proyectos innovadores como Clásica No Convencional y Ponle Pausa.

Por su parte, el solista Johannes Moser obtuvo el primer premio en el Concurso Chaikovski de 2002 y fue galardonado con el prestigioso premio Brahms en 2014.

Moser, habitual solista con orquestas como las filarmónicas de Berlín y Nueva York, las sinfónicas de Chicago, Londres o Sídney, Cleveland, Filadelfia o el Conertgebouw, ha trabajado con directores de renombre como Riccardo Muti, Lorin Maazel, Vladimir Jurowski o Pierre Boulez, y es invitado regular en festivales como Verbier, Schleswig-Holstein, Gstaad, Colorado o Seattle.

Su dedicación a la nueva música le ha involucrado en encargos de nuevas obras a compositores como Ellen Reid, Thomas Agerfeldt Olesen, Jelena Firsova, Detlev Glanert o Anna Thorvaldsdottir. Sus grabaciones incluyen los conciertos para violonchelo de Dvorák, Lalo, Elgar, Lutoslawski, Dutilleux, Chaikovski, Thomas Olesen y el de Fabrice Bollon para violonchelo electrónico y que han sido galardonadas.