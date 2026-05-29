Soria acoge del 5 al 7 de junio la Feria del Río, de CHD, con actividades medioambientales para escolares de 6 a 12 años

Cartel de la Feria del Río. - CHD

SORIA, 29 EUROPA PRESS)

La capital soriana acogerá la Feria del Río entre los días 5 y 7 de junio con talleres y actividades didácticas mediambientales dirigidas a escolares de entre 6 y 12 años y se celebrará en la ribera del Duero, en la zona de San Prudencia, donde se instalarán seis casetas.

La actividad, organizada por la CHD, se enmarca dentro de los actos organizados con motivo del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, que tendrá lugar en la capital los días 10, 11 y 12 de junio.

Con esta actividad se pretende involucrar a la sociedad soriana en el cuidado de los ecosistemas fluviales y concienciar a las futuras generaciones de la importancia de cuidar y proteger nuestros ríos, y hacerlo además de una manera dinámica y atractiva.

FERIA DEL RÍO.

La Feria del Río estará formada por seis casetas temáticas: ¿Qué es un río?, ¿Cómo son los ríos?, Plantas y árboles del río, Animales del río, Calidad del agua del río; y Los colores del río. En cada caseta se realizará un taller diferente relacionado con los ríos, la naturaleza y el medio ambiente en las que los menores podrán descubrir juntando cómo cuidar de los ríos mediante experimentos sobre el agua, actividades sobre calidad del agua, fauna y huellas, biodiversidad, juegos y dinámicas ambientales, cuentacuentos, etc.

Cada taller tendrá una duración aproximada de 50 minutos y se repetirán varias veces a lo largo del día para que todos los participantes puedan ir pasando de una caseta a otra. Los niños podrán apuntarse a una o varias actividades, tanto en horario de mañana como de tarde.

RESTAURARÍOS.

El Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, está organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria.