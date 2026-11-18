Un Momento De La Inauguración Del II Encuentro Empresarial Soria Futuro. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Soria Futuro ha celebrado este miércoles su II Encuentro Empresarial con un balance de mil puestos de trabajo creados y una inversión directa que roza los diez millones, lo que ha movilizado una inversión inducida total de cerca de 120 millones en el tejido empresarial soriano.

La jornada se ha celebrado en el convento San Francisco con la participación de la Junta y Fondo Europeo de Inversiones y ha contado con la asistencia de 70 empresas. La inauguración ha corrido a cargo del presidente del Consejo de Administración de Soria Futuro, Francisco Esteban Ciria, que ha anunciado que deja el cargo, que asume Eugenio Latorre, así como del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina.

Ciria ha mostrado su "satisfacción" por un evento con tantas empresas, "también las que han estado participadas y ya han salido de Soria Futuro", y ha confiado en la continuidad de un evento que "conecta empresas y crea sinergias".

Así, ha manifestado que se consolida como un "instrumento financiero de referencia para el impulso del tejido empresarial" que combina "la sólida sostenibilidad financiera con el impacto social en la provincia".

APOYO DE LA JUNTA

Carlos Martín Tobalina, por su parte, ha trasladado la satisfacción de la Junta por la evolución de este instrumento "capital para proyectos empresariales e industriales de la provincia" y que ocupa un "espacio vital para los proyectos que necesitan un impulso inicial".

"Una herramienta que no tiene complejo para enfocar proyectos con más riesgos y que necesitan del impulso de un capital riesgo como Soria Futuro", ha manifestado el viceconsejero.

Así, ha detallado que la Junta participa en algo más de un tercio del capital de Soria Futuro, concretamente el 34 por ciento, lo que se traduce en cuatro millones de euros invertidos.

El vehículo de inversión gestionado alcanza un volumen total de 5,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento de más del 20,4 por ciento en el último año. Asimismo, el patrimonio contable de la entidad asciende a 4,46 millones de euros, multiplicando por 1,53 el capital social del vehículo.

El accionariado de la sociedad mantiene un "firme compromiso institucional" con el territorio, al estar participada por Caja Rural de Soria (51 por ciento), el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León - ICECYL (34,37 por ciento) y Diputación Provincial de Soria (14,63 por ciento).

La dinámica inversora se aproxima a los 1,5 millones de euros de inversión directa aprobada al año (equivalente al 25 por ciento del tamaño actual del fondo) y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,64 por ciento en el periodo 2021-2025.

En cuanto a la estrategia sectorial, el 68 por ciento de los recursos se concentra en etapas tempranas (fases semilla y start-up), y se distribuyen en sectores clave para la diversificación provincia como la transición energética (41,69 por ciento), la industria forestal (13,52 por ciento), el sector salud (13,13 por ciento), el sector agroalimentario (11,76 por ciento), las TIC (8,62 por ciento) o el turismo (7,90 por ciento)

IMPACTO EN LA ECONOMÍA

El balance acumulado de la actividad de Soria Futuro abarca inversión directa en 40 compañías, de las cuales 21 han completado sus procesos de desinversión con un control de riesgo. El 60 por ciento de las desinversiones se han cerrado con plusvalías y rentabilidad positiva para el vehículo.

Las empresas que conforman la cartera han experimentado un incremento global de ventas del más del 23,65 por ciento al cierre del pasado ejercicio 2025.

Este rendimiento empresarial contribuye de manera directa a la creación de empleo estable en la provincia, contabilizando un volumen superior a los 1.000 empleos promovidos, lo que representa el 2,4 por ciento de la población activa de Soria.