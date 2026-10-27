Soria presenta la segunda menor tasa de paro del país, 5,4%, solo superada por Gipuzkoa

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Soria registra la segunda menor tasa de paro del país, con el 5,4 por ciento, solo superada por Guipuzkoa, que marca un 5,16 por ciento, y por delante de Teruel que eleva la cifra al 5,5, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y consultados por Europa Press.

En números absolutos, la provincia alcanza, en el tercer trimestre del año, los 2.500 desempleados, la mejor cifra del país, por encima también de Teruel, con 3.600, y Melilla, con 7.200.

La provincia de Burgos ha sumado 167.900 personas ocupadas y 9.700 desempleadas, con una tasa de actividad del 55,65 por ciento. Por su parte, Valladolid ha alcanzado los 240.300 ocupados frente a 16.700 desempleados, registrando una tasa de actividad del 54,97 por ciento.

Seguidas de estas provincias, Palencia ha anotado una tasa de paro del 6,98 por ciento, con 72.300 ocupados, 5.400 desempleados y un 55,78 por ciento de actividad. Le sigue la provincia de Segovia, que ha registrado un 8,28 por ciento de desempleo (76.800 ocupados y 6.900 parados) y la tasa de actividad provincial más alta del ámbito autonómico, con un 60,21 por ciento.

En el bloque con tasas de paro superiores al nueve por ciento pero inferiores al promedio de España destacan Salamanca, con un 9,04 por ciento (143.400 ocupados, 14.300 parados y 53,94 por ciento de actividad); Ávila, con un 9,25 por ciento de desempleo (66.600 ocupados, 6.800 desempleados y 51,84 por ciento de actividad); y León, que ha alcanzado el 9,27 por ciento de paro (186.200 ocupados y 19.000 parados) junto a la tasa de actividad más baja entre las provincias con un 50,83 por ciento.

Finalmente, Zamora ha cerrado el trimestre como la única provincia de la demarcación con una tasa de paro por encima de la media estatal, al situarse en el 10,60 por ciento, con 68.700 ocupados, 8.100 desempleados y un 51,75 por ciento de actividad.

Por sexos, el paro masculino provincial ha oscilado entre el 5,03 por ciento de Burgos (4.900 hombres parados) y el 9,13 por ciento de Ávila (3.700 parados), figurando a continuación Valladolid con un 6,06 por ciento (8.500 parados), Salamanca con un 6,53 por ciento (5.300), Segovia con un 7,06 por ciento (3.200), Palencia con un 7,54 por ciento (3.200), León con un 8,73 por ciento (9.400) y Zamora con un 8,76 por ciento (3.500 desempleados hombres).

Las tasas de actividad masculinas se han movido entre el 64,32 por ciento de Segovia y el 54,51 por ciento de Zamora.

En relación con el mercado laboral femenino, Burgos ha liderado la menor tasa de desempleo entre las mujeres con un 6,04 por ciento (4.900 paradas), seguida de Palencia con un 6,32 por ciento (2.200 paradas) y Valladolid con un 6,99 por ciento (8.100 paradas).

En el extremo opuesto, las tasas de desempleo femenino se han incrementado en Ávila hasta el 9,39 por ciento (3.100 paradas), Segovia con el 9,70 por ciento (3.800), León con el 9,88 por ciento (9.600 paradas), Salamanca con el 11,72 por ciento (9.000 paradas) y Zamora, que ha anotado el porcentaje de paro femenino más elevado con un 12,59 por ciento (4.600 paradas).

Por su parte, la actividad femenina ha alcanzado su máximo en Segovia (56,03 por ciento) y el nivel más reducido en Ávila (46,36 por ciento).