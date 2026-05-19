Soria, sede del Consorcio del proyecto europeo Horizon 'CyLH2Valley' que prevé crear 2.000 empleos en diez años

SORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Soria se convierte hoy y mañana en la sede del Consorcio participante del proyecto europeo Horizon Valle de Hidrógeno 'CyLH2valley', que prevé crear 2.000 empleos, directos e indirectos, en diez años.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha participado en el acto de presentación y bienvenida a los participantes del Consorcio, junto a al coordinador del proyecto 'CyLH2Valley', Ismael Lozano, y al gerente de H2CYL (Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno), Javier Robador.

El Consorcio participante en el Proyecto Valle de Hidrógeno 'CyLH2valley' está constituido por 37 socios (22 de ellos con centros de trabajo y operaciones en Castilla y León) que están distribuidos entre empresas consultoras y de ingeniería, centros tecnológicos, fundaciones, asociaciones, empresas, organismos públicos y asociaciones.

La financiación del proyecto se reparte entre los recursos privados de las empresas que participan como socios en el proyecto, entre ellas Univergy, IGNIS, Elyse-Kronospan, Buramove, Joanca, Ferroli, Tresca, Burgos Eficanza, Hiperbaric, Aciturri, Beroil, desmasa, Buramove y Youta power, entre otras.

88 MILLONES

Asimismo, los recursos públicos previstos para el proyecto alcanzan los 88 millones que proceden de Fondos Regionales y Nacionales, del Ayuntamiento de Burgos, así como de la Clean Hydrogen Partnership asociada a la Comisión Europea.

La Junta impulsa el desarrollo del Valle del Hidrógeno 'CyLH2Valley' a través de un proyecto regional centrado en Burgos, Soria y Valladolid, en el que el hidrógeno verde producido se usará en transporte y movilidad.

También se empleará en el sector manufacturero y consumos térmicos con cero emisiones, y complementará otras iniciativas análogas, como la desarrollada en la provincia de León alrededor de La Robla, Villadangos y Cubillos del Sil.

El objetivo del proyecto es convertir Castilla y León "en una referencia a nivel europeo en el desarrollo de ecosistemas integrados del hidrógeno verde y cubrir toda su cadena de valor, desde la producción hasta la compresión, distribución, almacenamiento y consumo final".

Se prevé la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos en diez años.