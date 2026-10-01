Soria ¡Ya! convoca una cacerolada contra la Zona de Bajas Emisiones el 16 de octubre frente al Ayuntamiento - SORIA ¡YA!

SORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo, ha animado a todos los sorianos a concentrarse con una cacerolada frente al Ayuntamiento el próximo viernes 16 de octubre en contra de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Vallejo ha criticado que el Ayuntamiento de Soria, en contra de la opinión de la mayoría de la ciudadanía y de las distintas entidades de la ciudad, ha implantado una ZBE para solucionar un problema que "hasta ellos mismos reconocen que Soria no tiene: la calidad del aire".

En este sentido, ha recordado que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Soria, del 25 de agosto de 2026, y tras admitir una minoría de las múltiples alegaciones, reclamaciones o sugerencias, aportadas durante el trámite de información, entre ellas alguna de las planteadas por Soria ¡Ya!, se publicó la normativa en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del día 26 de agosto.

El portavoz ha explicado que la ZBE - BES (Bajas Emisiones Soria) ha comenzado a funcionar en periodo informativo de adaptación sin multas desde el día 16 de septiembre, con las restricciones activas, pero los conductores que las incumplan recibirán avisos y no sanciones.

A partir del 1 de noviembre comenzará la segunda fase con un régimen sancionador. Desde ese momento las infracciones podrán ser castigadas con multas de 200 euros.

Vallejo ha afirmado que la ordenanza establece que, durante esta primera fase, las restricciones se aplicarán de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 20.00 horas, hasta el 31 de octubre, mientras la segunda fase será de duración indefinida.

En este contexto, el portavoz de Soria ¡Ya! ha lanzado varias preguntas: "¿Se ha informado a algún vecino de su inclusión en estos registros? ¿Se ha notificado a alguna persona un acceso no autorizado a la ZBE-BES durante el periodo de prueba? ¿Se han generado automáticamente los registros de residentes? ¿Está disponible algún formulario para que residentes y trabajadores de Soria soliciten autorización de acceso cuando se encuentren en alguno de los supuestos de excepción?".

"La respuesta a todas las preguntas es no, o por lo menos no de forma pública y accesible", ha aseverado Vallejo, para solicitar que no se implante la segunda fase, la cual generará "problemas" para un Ayuntamiento que dispone de unos recursos humanos "muy limitados", y sobre todo, para los ciudadanos que van a sufrir las restricciones y sanciones.

De este modo, la plataforma ha hecho un llamamiento a los sorianos para que muestren su desacuerdo con la implantación de la ZBE-BES mediante su presencia a esta concentración, en la que se realizará una cacerolada en forma de protesta.

El encuentro se realizará el próximo viernes 16 de octubre, a las 20.00 horas, en la Plaza Mayor de Soria, junto al Ayuntamiento.

Vallejo ha animado a que acudan con sus cazuelas y utensilios de cocina para mostrar de forma ruidosa su malestar por la implantación de estas medidas "innecesarias y molestas" para los sorianos de la capital y provincia.