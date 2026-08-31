Soria ¡YA! critica que el AVE pasa de largo por Soria y "de paso" se lleva la cobertura en el valle del Alto Jalón

De izda a dcha, Carlos Vallejo, Ángel Ceña y Fernando del Amo analizan la falta de cobertura en Soria. - SORIA ¡YA!

SORIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha censurado que el AVE pase de largo por la provincia de Soria y ya, "de paso", se lleve la cobertura de telefonía del valle de Alto Jalón".

El portavoz de Soria ¡YA! y único habitante del municipio de Benamira, Fernando del Amo, junto al procurador Ángel Ceña y al tesorero de la formación, Carlos Vallejo, ha analizado los problemas de la comarca.

"Todos sabemos que en nuestra provincia hay pueblos y zonas sin cobertura de teléfono y móvil, pero el problema que sufren muchos vecinos del Alto Jalón, como por ejemplo los de Urex de Medinaceli y Benamira entre otros, es que se quedan sin cobertura mientras pasa el AVE", ha explicado.

Fernando del Amo ha concretado que se plantean dos problemas diferentes a lo largo del día, uno de ellos "un problema diario", ya que "a cualquier hora del día", en el momento en el que pasa un AVE, se pierde la conexión durante los tres o cuatro minutos.

"Teniendo en cuenta la frecuencia de trenes que pasan a lo largo del día, es una pérdida de señal constante lo que estamos sufriendo los habitantes del Alto Jalón. Esta circunstancia impide trabajar con normalidad", ha explicado el portavoz, quien ha añadido que, por ejemplo, mantener una videollamada es imposible, al igual que mantener una reunión online, ver una película o cualquier uso de internet que quieran mantener los vecinos de la zona.

Fernando del Amo ha aclarado que los vecinos de los diferentes municipios han denunciado la situación y llamado a sus compañías de teléfono y les han explicado que cuando pasa un tren de alta velocidad los datos son redirigidos para los pasajeros de estos trenes, por lo que se ve también afectada la señal por el fuerte incremento de usuarios por el aumento de tránsito de viajeros por la autovía.

SIN SEÑAL POR LA NOCHE

Asimismo, ha recalcado que "otro de los problemas surge por la noche", durante la cual hay una pérdida de servicio que se prolonga hasta las 5.50 horas aproximadamente.

"Este problema también se ha trasladado a las compañías de teléfono, sin embargo, desde las compañías les han manifestado que es debido a que por las noches se apagan algunas antenas", ha subrayado el portavoz de la agrupación.

Además, ha recalcado que la fibra "se anunció que iba a haber llegado a todos los núcleos de población antes de 2025" y, sin embargo, en agosto de 2026 la fibra óptica "todavía no ha llegado ni mucho menos a todos los núcleos de población".

En esta línea, ha apuntado que se producen situaciones "absurdas" como el hecho de que en Velilla de Medinaceli sí que hay, en Esteras de Medinaceli ha llegado a "medio pueblo" y en Benamira no tienen, a pesar de estar "al lado".

El portavoz de Soria ¡YA! ha criticado a los gobiernos de España y de Castilla y León, que venían anunciando que en el año 2025 el medio rural iba a disponer de conectividad para el cien por cien de la población incidiendo directamente en la eliminación de la brecha digital de las zonas rurales como Barcones.

"Dicho despliegue se iba a financiar mediante fondos Europeos Next Generation UE, sin embargo, seguimos esperando la anunciada conectividad en muchos pueblos de la provincia de Soria", ha lamentado Del Amo.

"FALTA DE COMPROMISO"

Por su parte, Ángel Ceña también ha denunciado la falta de compromiso de la Diputación de Soria, que ya en 2014 anunció el primer estudio para llevar cobertura móvil de internet a los 513 pueblos de la provincia de Soria.

"Fue entonces cuando Antonio Pardo, presidente en ese momento de la Diputación de Soria afirmaba una vez tengamos el documento buscaremos financiación para conseguirlo", ha agregado Ceña, quien ha aseverado que doce años después todavía hay muchos pueblos en la provincia que no tienen cobertura.

Así, ha subrayado que es "inadmisible que por circular un tren de alta velocidad, que además incomprensiblemente no para en la provincia de Soria, los habitantes de esta zona tengan que sufrir estos apagones de cobertura constantes y diarios".

Ceña ha señalado que, desde diferentes formaciones como PP, PSOE y Vox se habla de medidas contra la despoblación, "pero a la hora de la verdad en muchos pueblos de la provincia de Soria resulta imposible el teletrabajo o fomentar nuevos proyectos de vida si ni siquiera se puede hablar de una conexión estable de internet".

Por ello, Soria ¡YA! ha pedido "una actuación inmediata para solventar tanto los problemas de conexión a la hora del paso del AVE en la zona del Alto Jalón como la falta de cobertura nocturna".