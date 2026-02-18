Soria ¡YA! defiende mejorar el reconocimiento profesional y las competencias de las enfermeras en CyL

Soria ¡YA! recoge las reivindicaciones del Colegio de Enfermería de Soria. - SORIA ¡YA!

SORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación Soria ¡YA! ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones del Colegio de Enfermería de Soria para reforzar las competencias y el reconocimiento profesional de estos titulados.

El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, junto a la número cuatro, Jaione Ovejero, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo con la presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, y con Ana Isabel López y Pedro Luis Ruiz.

El Colegio ha recordado que el objetivo es avanzar en el desarrollo real de la profesión y desplegar plenamente las competencias que les otorga su titulación, un ámbito donde consideran que existe "margen de mejora" pese a que el marco jurídico lo permite.

Asimismo, han defendido la implantación de consultas de enfermería en atención especializada para el seguimiento de pacientes crónicos y el control y ajuste de medicación, además de programas como la rehabilitación cardiaca, en los que la enfermera puede realizar un seguimiento previo a la consulta del cardiólogo y servir de referencia para atención primaria.

En este sentido, han insistido en que no pretenden sustituir a los médicos, sino complementar su labor desde una enfermería práctica avanzada, tal y como ha destacado Soria ¡YA! en un comunicado recogido por Europa Press.

Otra de las reivindicaciones del colectivo, es la reclasificación profesional ya que actualmente están encuadradas en el grupo A-2, pese a que para acceder a la profesión se exige un Grado universitario. El Colegio soriano ha reclamado su integración en el grupo A-1, tal y como reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público para los puestos que requieren titulación universitaria de grado.

Asimismo, ha tachado de incoherente que titulaciones equivalentes estén en el A-1 mientras la enfermería permanece en el A-2, con consecuencias económicas y en el acceso a determinados puestos.

También ha trasladado las diferencias entre comunidades autónomas en el reconocimiento de la categoría profesional, ya que en Castilla y León se exigen requisitos adicionales como investigación o cursos, mientras que en otras basta con la antigüedad.

ESPECIALIDADES

En relación con las especialidades de enfermería, ha denunciado que, salvo la de matrona, la mayoría no están reconocidas en las relaciones de puestos de trabajo del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), lo que impide que se convoquen plazas específicas en las oposiciones.

El desarrollo es todavía incipiente y, entre otros ejemplos, el Colegio ha señalado a la inexistencia de una especialidad de enfermería en urgencias y emergencias, cuestión que reconoce que excede las competencias autonómicas pero que considera necesario visibilizar.

Asimismo, el Colegio ha mostrado especial preocupación por las ratios de enfermería en los centros de día y residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. En este sentido, ha advertido de que en el borrador de decreto que regula las unidades de convivencia las ratios no se ajustan a la realidad de unos centros con alta dependencia y pluripatología, lo que repercute directamente en la saturación del sistema sanitario del Sacyl.

SANIDAD MÁS FUERTE

Tras el encuentro, Ángel Ceña ha señalado que "no se puede exigir un grado universitario y mantener a estas profesionales en un grupo inferior al que les corresponde".

Por su parte, Jaione Ovejero ha afirmado que, si se quiere una sanidad fuerte en Soria, "hay que apostar por una enfermería con competencias desarrolladas, especialidades reconocidas y ratios adecuadas en residencias y centros de día".

Soria ¡YA! ha valorado el encuentro como una reunión de trabajo necesaria y se ha comprometido a mantener el diálogo abierto con el Colegio de Enfermería de Soria tras las elecciones, con el objetivo de mejorar el reconocimiento profesional y reforzar la atención sanitaria y sociosanitaria en la provincia.