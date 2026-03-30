Soria ¡YA! denuncia el "desmantelamiento" de Correos en Arcos de Jalón (Soria) y lo llevará a las Cortes

Concentración de los vecinos de Arcos de Jalón este lunes. - SORIA ¡YA!

SORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha denunciado el "desmantelamiento" del servicio de Correos al reducir a una única hora diaria, de 13.30 a 14.30 horas, la atención presencial en la oficina de Arcos de Jalón (Soria) a partir del 1 de abril.

Así lo han señalado desde la plataforma durante la concentración convocada este lunes por los vecinos frente a la propia oficina. La plataforma ha anunciado que trasladará este recorte a las Cortes para exigir al Gobierno de España su reversión.

La oficina de Arcos de Jalón presta servicio a siete municipios y 36 núcleos de población del Alto Jalón soriano.

Soria ¡YA! ha advertido de que se trata de una zona con población envejecida y con una alta dependencia de la atención presencial, por lo que la reducción del horario limita el acceso a servicios básicos como la recogida de notificaciones, los envíos o los giros postales.

La plataforma ha señalado que la medida obliga además a concentrar en esa única hora tanto la atención al público como la gestión del reparto, dejando a una sola persona al frente del servicio.

Así, han lamentado que "no es una modernización del servicio, sino un recorte de un servicio público básico".