Soria ¡YA! denuncia el "desmantelamiento" de Correos en Arcos de Jalón (Soria) y lo llevará a las Cortes

Concentración de los vecinos de Arcos de Jalón este lunes.
Concentración de los vecinos de Arcos de Jalón este lunes. - SORIA ¡YA!
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 16:50
Seguir en

SORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha denunciado el "desmantelamiento" del servicio de Correos al reducir a una única hora diaria, de 13.30 a 14.30 horas, la atención presencial en la oficina de Arcos de Jalón (Soria) a partir del 1 de abril.

Así lo han señalado desde la plataforma durante la concentración convocada este lunes por los vecinos frente a la propia oficina. La plataforma ha anunciado que trasladará este recorte a las Cortes para exigir al Gobierno de España su reversión.

La oficina de Arcos de Jalón presta servicio a siete municipios y 36 núcleos de población del Alto Jalón soriano.

Soria ¡YA! ha advertido de que se trata de una zona con población envejecida y con una alta dependencia de la atención presencial, por lo que la reducción del horario limita el acceso a servicios básicos como la recogida de notificaciones, los envíos o los giros postales.

La plataforma ha señalado que la medida obliga además a concentrar en esa única hora tanto la atención al público como la gestión del reparto, dejando a una sola persona al frente del servicio.

Así, han lamentado que "no es una modernización del servicio, sino un recorte de un servicio público básico".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado