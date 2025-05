Soria ¡Ya! exige a la Junta medidas urgentes para garantizar el empleo y reactivar el suelo industrial en Ágreda

SORIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡Ya! ha pedido a la Junta medidas urgentes para garantizar el empleo y para reactivar el suelo industrial en la localidad soriana de Ágreda y ha anunciado la presentación de una proposición no de ley (PNL) que busca "ofrecer una respuesta política clara a la crisis industrial".

Los tres procuradores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, Vanessa García y Antonio Palomar, han explicado que la iniciativa se centra en la puesta en marcha de un plan de impulso industrial y de empleo para el municipio y la implicación económica de la Junta en el desarrollo del polígono de Los Majuelos.

La propuesta llega tras el anuncio de Siemens Gamesa de aplicar un ERE a 70 trabajadores y un ERTE a otros 176 hasta 2027, lo que supondría afectar al 92,5 por ciento de la plantilla, como han recordado los procuradores. "Una medida que ha encendido todas las alarmas en la comarca del Moncayo" y que, según han denunciado, "pone en riesgo no solo el empleo directo, sino también el tejido económico e industrial asociado.

Con esta PNL, Soria ¡Ya! ha reclamado un "plan de acción inmediato" por parte de la Junta que permita afrontar el impacto del ERE y buscar nuevas inversiones que garanticen un horizonte industrial para la zona. Ceña ha pedido al Gobierno de Fernández Mañueco que "colabore activamente con el Ayuntamiento de Ágreda para desarrollar el polígono de Los Majuelos, una infraestructura estratégica que sigue infrautilizada por la falta de voluntad política".

El procurador ha asegurado que no es la primera vez que Soria "queda relegada en las prioridades de la Junta y se advierte que la situación exige medidas urgentes y reales, no declaraciones genéricas". "No estamos pidiendo imposibles, sino decisiones responsables y comprometidas con una provincia que ya ha sufrido demasiados olvidos. Es momento de pasar de las palabras a los hechos", ha exigido Ceña.

OTROS CONFLICTOS

Los procuradores han recordado que el conflicto en Siemens Gamesa se suma a "otros graves episodios" que evidencian el deterioro del tejido productivo soriano, como los despidos en Tableros Losán, la falta de pagos a la plantilla, el recorte salarial sin plan de viabilidad en Sarrió Papelera de Almazán y la parálisis total de Ondara. "Frente a esta sucesión de crisis, la respuesta de la consejera de Industria en el pleno del 25 de febrero fue, insuficiente, vacía de contenido y sin compromisos reales", ha apuntado Ceña.

Soria ¡Ya! ha recordado que es "responsabilidad de las instituciones actuar ante una situación que afecta de forma directa al empleo y al desarrollo económico de la comarca". Asimismo, han confiado en contar con el respaldo del resto de grupos. En este sentido, la formación lamenta que hace un año PP y VOX rechazaran en las Cortes el estudio para el desarrollo de suelo destinado a un polo logístico e industrial en la comarca del Moncayo.