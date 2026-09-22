Soria ¡YA! lamenta que la Junta venda la primer matricula de las universidades como "gratis" cuando "realmente no lo es"

Ángel Ceña analiza en el Campus de Soria la gratuidad de la primera matrícula universitaria en Castilla y León - SORIA ¡YA!

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agrupación Soria ¡YA! ha lamentado que la Junta de Castilla y León venda la primera matrícula en las universidades públicas de la Comunidad como "gratis", cuando "realmente no lo es".

El procurador de la formación soriana, Ángel Ceña, se ha desplazado este martes al Campus de Soria, coincidiendo con el plazo para solicitar la ayuda "después de meses del anuncio de PP y VOX sobre la gratuidad de la primera matrícula".

Ceña ha explicado cómo funciona el sistema de matrícula "gratuita" anunciado por la Junta. "En primer lugar, el estudiante paga y la Junta le reembolsa después. No es gratuidad, es un sistema de reembolso", ha lamentado Ceña.

En este sentido, ha apuntado que "la familia tiene que adelantar el dinero, y después esperar". "La convocatoria se abre en septiembre, se cierra en octubre, hay meses para resolver, puede que no haya dinero para todos y luego vendrá el pago si el alumno está entre los beneficiarios", ha puntualizado.

En segundo lugar, ha señalado que "no es un derecho, es una subvención en concurrencia competitiva ya que no tienen garantizado cobrarla todos los que cumplen los requisitos". "Depende de la bolsa que habilite la Junta cada año. A las familias no se les da certeza, se les da incertidumbre", ha censurado.

Por último, se ha referido a la "letra pequeña" ya que "esa ayuda computa en el IRPF, sin retención", por lo que "hay estudiantes que van a recibir un dinero que luego tendrá efectos en su declaración de la renta".

CARGA ADMINISTRATIVA

El procurador de Soria ¡YA! ha criticado está fórmula y que "no sea una exención o bonificación directa en la primera matrícula universitaria, que sería automática y llegaría a todos los alumnos de primer curso sin tanto trámite".

Ceña ha incidido en que este sistema "supone una carga administrativa más para los ciudadanos, que van a tener que estar pendientes de solicitar la ayuda antes del 22 de octubre". "Una carga de trabajo a los funcionarios de la universidad que van a tener que emitir certificados de lo que ha costado cada matrícula y la Junta va a tener que resolver unos 13.500 expedientes administrativos", ha recalcado. Ceña ha significado que lo más fácil es un "decreto de precios con exención o bonificación de las tasas".

EMPADRONAMIENTO

El procurador ha explicado cómo este sistema deja fuera de la gratuidad a los sorianos que se vayan a estudiar a una universidad fuera de Castilla y León. "El requisito del empadronamiento es "perverso. Los sorianos, han salido y siguen saliendo a estudiar a Zaragoza, a Pamplona, a Logroño, a Madrid. Sin embargo, ellos no van a tener matrícula gratuita", ha lamentado.

En este sentido, ha argumentado que un alumno de Tarazona que llegue a estudiar a Soria, con empadronarse en Ágreda, por ejemplo, "después de la matrícula, porque la condición es estar empadronado en la fecha de la solicitud de la ayuda", ya "se ahorra los 1.000 euros de matrícula".