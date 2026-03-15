Soria ¡Ya! lamenta la pérdida de procuradores pero subraya que la provincia mantiene su "voz" en las Cortes

1069320.1.260.149.20260315224340 Archivo - El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SORIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha reconocido que los resultados no eran los esperados al pasar de los tres procuradores que consiguieron hace cuatro años a solo uno, aunque ha defendido que la provincia "seguirá teniendo voz en las Cortes".

El líder de la formación, que ha acudido a la sede para la noche electoral, ha dado gracias al cerca del 20 por ciento de los sorianos que han confiado en ellos, si bien ha reconocido que estos no eran los resultado que querían.

"Los aceptamos con respeto y responsabilidad para analizar en qué hemos fallado y por qué el contexto nos ha perjudicado al venir de tres procuradores y pasar a uno, pasar del 43 por ciento de los votos al 20 por ciento", ha analizado Ceña.

El candidato intentará analizar cómo el partido puede seguir creciendo para ofrecer a los sorianos lo que necesitan, que es "una alternativa territorial", y ha defendido que con el procurado obtenido mantendrán su "voz" en las Cortes para "seguir trabajando con Soria" de la mejor forma "posible".

Asimismo, ha incidido en que desde Soria ¡YA! no se van a rendir y van a analizar cómo pueden seguir sirviendo a los ciudadanos y al territorio, el "ADN" de la formación en ese proyecto político "que nace como respaldo a una plataforma ciudadana" y que espera tener el apoyo de los sorianos en el futuro.

"RETO MUY GRANDE"

El número uno ha reconocido que el reto era "muy grande" al enfrentarse a partidos con "muchos recursos y experiencia política y que la usan en consonancia" ante un proyecto que nace del movimiento ciudadano y no está "lo suficientemente fuerte para competir".

En este sentido, ha señalado que este 15 de marzo se ha votado en clave nacional y ha apuntado a todos los líderes políticos que se han "paseado por Soria" para hablar de temas como la guerra y no aspectos tan territoriales.

En cuanto al gobierno autonómico, ha reconocido un "futuro complejo y preocupante" ya que solo Vox puede formar gobierno con el PP o con el PSOE, "pero siempre dicen que socialismo cero", por lo que no ha descartado hasta una repetición electoral.