Soria ¡YA! pide a los partidos políticos que se pongan de acuerdo y no dejen "a los ciudadanos desamparados"

De izda a dcha, el portavoz de Soria ¡YA! Carlos Vallejo y el procurador Ángel Ceña. - SORIA ¡YA!

SORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha pedido a los partidos políticos que "se pongan de una vez de acuerdo" y que no dejen "a los ciudadanos de Castilla y León desamparados".

Ceña ha instado a que el PP, si no puede ser con Vox, "negocie de una vez la investidura con otras fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla y León".

El procurador soriano ha señalado que Vox y PP siguen "deshojando la margarita y parece que no terminan nunca, o al menos eso es lo que escenifican". "Mientras tanto, en Castilla y León no hay presupuestos, no hay gobierno, y muchas de las decisiones que afectan día a día a los ciudadanos están absolutamente paradas", ha lamentado Ceña.

En este sentido, ha apuntado que todo ello es "debido a decisiones que se están tomando en Madrid y no en Soria ni en Castilla y León", al tiempo que ha reprochado que ya es "hora de que dejen de tratar así a los ciudadanos".

Asimismo, ha recordado que la semana que viene, sí o sí, el presidente de las Cortes tendrá que llamar a consulta a todos los partidos que tienen representación en las Cortes porque el día 7 de mayo acaba el plazo para que se presente un candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León.