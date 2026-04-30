Soria ¡YA! pide soluciones ferroviarias para una provincia donde el único tren que pasa es el AVE "y no para"

El portavoz de Soria ¡YA! Carlos Vallejo y el procurador Ángel Ceña abordan la situación del tren en Soria. - SORIA ¡YA!

SORIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Soria ¡YA! ha pedido a las administraciones competentes soluciones en materia ferroviaria después de que la provincia lleva más de un año sin el servicio del tren como así lo ha aseverado su portavoz, Carlos Vallejo, que ha denunciado la situación "de abandono" que sufre el ferrocarril en la provincia y la acumulación de "promesas y anuncios incumplidos por parte de las administraciones".

"La estación de El Cañuelo a día de hoy simboliza perfectamente la situación de esta provincia: una estación sin trenes, sin actividad y sin respuestas", ha señalado Vallejo, quien ha subrayado que la situación actual del ferrocarril en Soria es "consecuencia de décadas de decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el servicio".

En este sentido, Carlos Vallejo ha considerado responsables de esta situación tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a quienes ha acusado de haber impulsado el cierre de líneas de ferrocarril convencional en la provincia, la reducción progresiva de frecuencias y el deterioro de la calidad del servicio.

"A ello se suma que Soria ha quedado fuera de la red de alta velocidad y de los grandes corredores ferroviarios del país, pese a que la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona atraviesa la provincia sin detenerse en ella", ha lamentado Vallejo.

Así, ha reiterado que "PP y PSOE han ido desmantelando el tren en Soria durante décadas".

SIN TRENES POR LA PROVINCIA.

El portavoz de Soria ¡YA! ha denunciado que en estos momentos no circula ningún tren por la provincia, "ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón" y la única infraestructura ferroviaria que atraviesa el territorio soriano es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, "pero lo hace sin ninguna parada en la provincia".

Asimismo, ha apuntado que "Soria se encuentra así completamente desconectada por ferrocarril desde hace más de un año y todo apunta a que habrá que esperar al menos hasta otoño para que vuelva a circular algún tren".

"Los sorianos llevamos años escuchando lo mismo; estudios, compromisos, planes de futuro, pero sin embargo, la realidad es algo muy distinto. Somos una provincia completamente desconectada por el ferrocarril", ha incidido Vallejo.

SORIA-TORRALBA.

En cuanto a los avances en la electrificación de la línea Soria-Torralba, ha subrayado que "no tiene sentido que los sorianos a día de hoy" llevan más de un año sin poder usar el tren "y no estén aprovechando esta parada tan larga para llevar a cabo la electrificación de la línea Soria - Torralba tan largamente prometida por el PSOE".

DESDE 2024.

El portavoz de Soria ¡YA! ha recordado que en el 2024 se comunicó que el Ministerio de Transportes iniciaría los trabajos para redactar el proyecto de electrificación. Posteriormente, el 20 de septiembre de 2025 Carlos Martínez afirmó que la línea se iba a electrificar y, el 2 de octubre de 2025, durante las fiestas de San Saturio, aseguró ante los medios que la electrificación iban "para adelante" y situó una posible licitación en torno a 2026.

"Pues bien, estamos a 30 de abril de 2026 y los sorianos seguimos esperando que sus anuncios sean realidad", ha señalado.

ESTACIÓN DE TREN.

En cuanto a lo que respecta a la remodelación de la estación del Cañuelo. El proyecto fue anunciado en noviembre de 2022, "sin embargo van a pasar 4 años y aún seguimos esperando, como seguimos esperando el paso del tren", ha recalcado Vallejo.

Carlos Vallejo también ha recordado que se lleva esperando la reapertura de la Soria-Castejón desde el 10 de mayo de 2018, cuando Pedro Sánchez la prometió semanas antes de ser presidente del Gobierno.

"Nos prometieron informes de viabilidad y no fue hasta julio del 2025 cuando comunicaron que la reapertura era inviable al estimarse un coste de 1.000 millones de euros", ha apostillado el portavoz.

El portavoz de Soria ¡YA! ha señalado "se ríen de los sorianos" y ha señalado directamente al presidente del Gobierno y al que fue alcalde de Soria, Carlos Martínez por haber generado expectativas que no se han cumplido. "Aquí no pedimos privilegios. Pedimos algo básico: igualdad. Pedimos tener las mismas oportunidades que el resto de territorios. Pedimos un servicio ferroviario digno, moderno y útil", ha concluido Carlos Vallejo. ...