Soria ¡YA! se posiciona en contra de la Zona de Bajas Emisiones prevista para la capital

De izda a dcha, Vallejo, Ceña y Palomar analizan la Zona de Bajas Emisiones de Soria . - SORIA ¡YA!

SORIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! se ha posicionado en contra de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) prevista para la capital y anunciada por el consistorio la pasada semana, tras advertir de que la capital no tiene necesidad de dicha implantación porque no padece problemas de contaminación.

El presidente de Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar, junto al procurador de la formación, Ángel Ceña, y al portavoz, Carlos Vallejo, han atendido a los medios ante las recientes instalaciones de cámaras que "está provocando revuelo entre los sorianos".

El portavoz ha señalado que no entiende "cómo el Ayuntamiento puede argumentar una cuestión ambiental en la declaración de la zona de bajas emisiones, cuando acto seguido reconoce que la mayor parte de la superficie afectada ya es peatonal o tiene el tráfico muy limitado a residentes". Además, ha apuntado que desde el Ayuntamiento "se asegura que esto va a seguir siendo así".

Vallejo se ha cuestionado si tiene la ciudad de Soria problemas con la contaminación atmosférica o con la calidad del aire, a la que su propia respuesta es un categórico no. La portavoz de la formación soriana ha recordado que Soria "destaca como una de las ciudades con mejor calidad del aire del país, debido a una baja densidad de tráfico, una escasa actividad industrial pesada, la abundancia de zonas verdes y una ubicación geográfica que favorece la dispersión de contaminantes".

BAJAS EMISIONES

"¿Para qué imponernos una Zona de Bajas Emisiones?, ¿para qué el gasto de medio millón de euros en un sistema de 32 cámaras de control?, ¿cuánto personal es necesario para controlar esas cámaras y tramitar las multas que se impongan?", ha cuestionado Vallejo al Ayuntamiento de Soria.

Asimismo, ha lamentado que el Ayuntamiento "se defiende diciendo que lo hace por el Medio Ambiente y por la calidad del aire". "Precisamente la política que se ha adoptado recientemente respecto al tráfico rodado en la ciudad no sigue estos criterios ya que hoy día los sorianos tienen que hacer más kilómetros para llegar a los mismos sitios que antes de la ejecución de las obras de las travesías de la ciudad, hay que tener el coche más tiempo encendido y en circulación, hay que soportar más esperas en semáforos", ha analizado.

Así, ha puntualizado que "en Soria no se ha creado una Zona de Bajas Emisiones porque existiera un problema de contaminación, se está justificando una Zona de Bajas Emisiones porque ya se han comprado e instalado las cámaras".

El portavoz ha afirmado que Soria no tiene el problema que pretende resolver la implantación de esta ZBE. "Lamentablemente, no superamos los 50.000 habitantes y no tenemos niveles preocupantes de contaminación atmosférica, por lo que no hay una necesidad real de imponer restricciones de acceso y circulación", ha manifestado Vallejo.

En este sentido, ha instado a que, si se quiere potenciar la no utilización del vehículo particular, "hay que mejorar las infraestructuras y los servicios que favorecen esta medida medioambiental, como son: la creación de aparcamientos disuasorios y la potenciación del transporte colectivo".