Soria ¡YA! presenta su candidatura ciudadana para llevar una voz soriana útil y sin tutelas al Congreso y al Senado

Candidatos al Congreso y al Senado por Soria ¡Ya! para las elecciones del 29 de noviembre. - SORIA ¡YA!

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha presentado a los integrantes de la candidatura que él encabeza para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "llevar una voz soriana útil y sin tutelas al Congreso y al Senado".

Durante el acto ante los medios, Palomar ha señalado que la candidatura presentada es "una lista pensada para ganar" y ha agradecido a sus integrantes "ser tan valientes y elegir el camino más complicado, el de mojarse por Soria dando la cara".

"Salen de su casa, de sus pueblos, de sus trabajos para defender los intereses de toda la provincia de Soria. Para pelear por el futuro de Soria", ha defendido Palomar.

El presidente ha explicado que se trata de una lista formada por ciudadanos y ciudadanas de la provincia que han decidido "dar un paso adelante para respaldar la experiencia de los últimos cuatro años en las Cortes de Castilla y León y poder llevar la voz de Soria a Madrid, al Congreso y al Senado".

Así, ha subrayado que la presencia de una voz soriana fuerte en el Congreso y en el Senado es "imprescindible para que los representantes de la provincia estén donde se toman las decisiones".

"Una voz útil, sin tutelas ni directrices externas, que responda únicamente ante los sorianos y ponga por delante los intereses de Soria frente a cualquier lógica partidista", ha manifestado.

Palomar ha insistido en que los miembros de la lista conocen Soria porque viven en ella, y en que la decisión de dar este paso responde a la convicción de que "si los propios sorianos no defendemos Soria desde las instituciones, nadie lo va a hacer".

CONGRESO

La candidatura del congreso la encabeza Juan Antonio Palomar, presidente del partido y procurador en las Cortes de Castilla y León de 2022 a 2026.

Le acompaña como número dos Rosalía Peña, una adnamantina que durante estos últimos 4 años está trabajando de coordinadora de Soria ¡Ya! y actualmente trabaja de asesora en las Cortes de Castilla y León.

Como suplentes en el congreso están Joel Martínez Moreno, vecino de El Burgo de Osma e integrante de Soria ¡Ya! desde el llamamiento de "Los Goyos" en 2017, que desarrolla su trayectoria en el ámbito educativo y deportivo.

Como segunda suplente al Congreso está Jaione Ovejero Muñoz, docente en San Esteban de Gormaz y dependienta en Soria con vínculos familiares en Atauta y Tera.

SENADO

La lista del senado la encabeza David Romera, vive en Fuensaúco y procede del grupo de Jóvenes Soria ¡Ya! Su primera suplente Lourdes Simal reside en Valdealvillo.

Su segundo suplente Cesar Castro es uno de los veteranos de la plataforma Soria ¡Ya! y es miembro de la Coordinadora ejecutiva del partido político Soria ¡Ya! La segunda para el senado es Concepción Álvarez, que vive en Soria y desciende de Quintanas de Gormaz.

Su primer suplente Raúl Martínez es empresario y hostelero de la capital soriana.

Su segunda suplente, María Luisa Andrés del Río, es maestra de Educación infantil y forma parte del equipo directivo del Colegio Gerardo Diego.

El tercero para el senado es Fernando del Amo Gallego, único residente permanente en Benamira.

Su primera suplente es Yolanda Gil Sarmiento que trabaja como auxiliar de enfermería en Retortillo.

Su segundo suplente es Jesús Alberto Chico García, gestor en empresa pública.

También es miembro de la Coordinadora ejecutiva del partido político Soria ¡Ya!