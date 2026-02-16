Soria ¡YA! ve "poco democrático y un nuevo maltrato a Soria" su exclusión de los debates

Ángel Ceña Durante La Rueda De Prensa. - SORIA ¡YA!

SORIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, considera que la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León de no permitir su participación en los debates electorales "es poco democrática, limita la pluralidad y supone un nuevo maltrato a Soria".

En rueda de prensa, Ceña ha recordado además que, junto a UPL, ya ha interpuesto recurso ante la Junta Electoral Central contra esta resolución, que deja fuera a ambas formaciones así como a IU-Movimiemto Sumar y Podemos Alianza Verde CyL.

La Junta Electoral de Castilla y León ha justificado la exclusión poque Soria ¡YA! y UPL en que no han conseguido grupo propio ni han logrado al menos tres escaños y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León.

Sin embargo, ambas formaciones consideran que esta interpretación ignora la realidad política de la XI Legislatura, en la que UPL y Soria ¡YA! constituyeron grupo parlamentario propio con seis procuradores, tal y como consta en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 12 de abril de 2022.

Ángel Ceña ha recordado que el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece como requisito para participar en los debates contar con grupo parlamentario propio, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

En el recurso presentado ante la Junta Electoral Central el pasado viernes, sorianos y leoneses solicitaron la nulidad de la resolución y el reconocimiento del derecho a participar en los debates en condiciones de igualdad.

"SILENCIANDO A LOS SORIANOS".

El cabeza de lista de Soria ¡YA! ha considerado que están "silenciando la voz de los sorianos" y cree que excluir del principal espacio de confrontación política-- los deabtes electorales-- a la fuerza mayoritaria en la provincia "reduce la pluralidad y deja fuera a una realidad territorial concreta".

"No es un castigo a un partido, es un nuevo maltrato a Soria", ha lamentado Ceña, que ha advertido de que, sin Soria ¡YA!, el debate a tres se centrará en lo de siempre, "ruido, polarización, confrontación en clave nacional y lucha partidista entre PP, PSOE y VOX".

Asimismo, el candidato ha lamentado que en dichos debates "hablarán de sus batallas nacionales y de sus líderes, pero no de los problemas reales de Soria, que no son los mismos que los del resto de la comunidad".

Desde Soria ¡YA! se insiste en que la provincia tiene una realidad demográfica, económica y territorial específica que necesita voz propia. "Si Soria no está en el debate, su realidad no estará en el debate", ha reiterado Ceña.

INVISIBILIZAR LA PROVINCIA.

"El único partido estrictamente provincial, que no está sujeto a órdenes de una sede en Madrid, es el que puede trasladar con claridad los problemas, necesidades y reivindicaciones propias de Soria. Excluirnos es, en la práctica, invisibilizar a la provincia", ha lamentado Ceña.

Asimismo, ha apuntado que la decisión transmite un mensaje preocupante y es "que solo pueden hablar los de siempre".

"Cuando a las fuerzas nuevas se les ponen obstáculos para participar en igualdad de condiciones, el mensaje es que solo pueden intervenir quienes forman parte del reparto tradicional de poder, es decir PP, PSOE y VOX, lo que es profundamente antidemocrático", ha señalado Ángel Ceña.

El cabeza de lista Soria ¡YA! ha reiterado que seguirá defendiendo su derecho a participar en el debate y que no renunciará a que "la provincia tenga voz en igualdad de condiciones". "Nuestro compromiso no es con unas siglas, sino con que Soria y los sorianos tengamos la visibilidad y el peso político que nos merecemos", ha finalizado el soriano.

