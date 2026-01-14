Sorprendido un cazador furtivo en La Tala (Salamanca) con un jabalí, una paloma y 20 perdices abatidas

Arma intervenida a un cazador furtivo en La Tala (Salamanca). - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han sorprendido a un cazador furtivo en la localidad salmantina de La Tala con numerosas piezas abatidas sin autorización.

Los agentes han dado el alto a un vehículo que circulaba por un camino vecinal cuando ya había oscurecido y, tras una inspección ocular, han encontrado en el remolque un ejemplar de jabalí y una bolsa de plástico con 20 perdices y una paloma recientemente abatidas.

El registro del interior del vehículo ha permitido localizar una escopeta municionada dentro de una funda sin cerrar y diversos cartuchos de postas, munición cuyo uso está estrictamente prohibido para la actividad cinegética, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La Guardia Civil ha podido determinar que las piezas habían sido cazadas en un coto de la citada localidad salmantina, el cual carecía de autorización para ejercer la actividad cinegética. Ante estas evidencias, se ha procedido a la incautación del arma y la intervención de las piezas de caza, tras lo que el sospechoso ha sido investigado como supuesto de un delito contra la flora y la fauna, por cazar sin autorización, y se han formulado además diferentes denuncias administrativas en materia de caza.

La Guardia Civil ha asegurado que realizan de manera permanente servicios de prevención y lucha contra la caza furtiva e irregular de especies cinegéticas en las reservas y cotos de caza de la provincia.