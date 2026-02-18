Sorteados los miembros de las 169 mesas electorales en Salamanca para el 15M

SALAMANCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha procedido en la mañana de este miércoles en Pleno a realizar el sorteo de los miembros de las 169 mesas electorales que corresponden a este municipio con motivo de las próximas elecciones a las Cortes que se celebrarán el domingo 15 de marzo.

Debido a la ley de protección de datos, el Consistorio de la capital salmantina no habilita ningún enlace web con los resultados para que los ciudadanos puedan comprobar si han sido designado como miembro de las mesas de estas elecciones.

En la provincia, la forma de proceder es personal, y en próximas fechas se realizará la notificación de estos nombramientos a los interesados.

A este respecto, el Ayuntamiento ha recordado que aquellas personas que no puedan justificar ante la Junta Electoral su ausencia, podrán incurrir en un delito electoral castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.