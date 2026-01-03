El sorteo de la Bonoloto deja un premio de 50.000 euros en Valladolid

Archivo - Administración de Lotería en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 2 de enero ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en la capital vallisoletana dotado con 50.445 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en la Administración de Loterías número 22 de Valladolid, situada en la calle Santiago, 20. Se trata de uno de los cuatro acertantes de Segunda Categoría en este sorteo, cuya combinación estuvo formada por los números 6, 8, 33, 34, 37 y 46, con el 47 como complementario y el 5 como reintegro.

De Primera Categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 2.700.000 euros.