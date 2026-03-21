El sorteo 'Día del Padre' de la Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Benavente (Zamora)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario 'Día del Padre' de la Lotería Nacional de este sábado, 21 de marzo, ha dejado en la localidad zamorana de Benavente parte de un primer premio, que ha repartido 1.300.000 euros al número y ha recaído en el 34.302.

En concreto, el número con las mencionadas cifras ganadoras se ha vendido, entre otras ubicaciones, en la Administración de Loterías número 2 de la localidad, situada en la calle Ferial, 52.

El segundo premio, por su parte, ha repartido 250.000 euros y ha recaído en el número 73.943, mientras que los reintegros han sido para los números 2, 6 y 3.

También se ha sorteado un premio especial al décimo de 15 millones para la fracción (10) y serie (6) del primer premio.