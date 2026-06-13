El sorteo de Euromillones deja un premio de 212.000 euros en Astorga (León)

Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LEÓN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones del viernes 12 de junio ha dejado 212.362,36 euros a un acertante de Segunda Categoría --cinco aciertos más una estrella-- en Astorga (León), informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El billete, uno de los dos sellados en España en la mencionada categoría, ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Astorga, situada en la plaza Porfirio López, 5.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones del 12 de junio ha estado formada por los números 14, 7, 22, 4 y 23. Las estrellas son 7 y 1. La recaudación ha ascendido a 48.818.932,80 euros y no existen boletos acertantes de Primera Categoría -- cinco más dos estrellas--.