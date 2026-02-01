La Lotería deja parte de un primer premio en Palencia y en un pueblo de León

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional del sábado, día 31 de enero, ha dejado parte de un primer premio, que ha recaído en el número 37.376 y ha repartido 600.000 euros, en la localidad leonesa de Trobajo del Camino y en la capital palentina.

En concreto, el número ha sido vendido en el Despacho receptor número 45.705 de Trobajo del Camino, situado en la calle Párroco Pablo Díez, 94, según información de Loterías y Apuestas del Estado recogida por Europa Press.

De igual forma, el billete con las mencionadas cifras ganadoras también ha sido consignado en el Despecho receptor número 59.425 de la capital palentina, ubicado en la Avenida de Asturias, 10.

Por su parte, los reintegros han sido para los números 6, 9 y 0.