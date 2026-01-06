El Sorteo de 'El Niño' 2026 reparte casi nueve millones de euros en Castilla y León

Sorteo de El Niño - RTVE

MADRID/VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 ha repartido casi nueve millones de euros en Castilla y León, correspondientes a pellizcos del primer y tercer premios.

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en numerosas partes de España, entre ellas Valladolid capital, Villares de la Reina (Salamanca), Salamanca capital, Benavente (Zamora), Fontiveros (Ávila), San Cristóbal de Segovia (Segovia) y Astorga (León)

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, que ha caído en Burgos, concretamente por obra y gracia de la administración de Lotería número 11 -Don Pepe- ubicada en la calle Vitoria 184, en el barrio de Gamonal, que ha repartido 2,5 millones en el populoso barrio y otros cinco en el bar de las piscinas de Briviesca. Se corresponden con 30 series del tercer premio del sorteo de la lotería nacional del niño correspondiente al 32.615.

La administradora de la lotería, Ruth Prieto, y el empleado, Alvar Alonso, han explicado, que es un número muy "repartido entre vecinos del barrio y los clientes de Briviesca". Prieto ha indicado que conoció la noticia de "forma inesperada", cuando salía de casa para trabajar y no había escuchado el sorteo. Ha recibido un WhatsApp explicándole que "había dado el tercer premio".

Alonso y Prieto se han mostrado "muy contentos por un premio que llega tras una campaña muy intensa" y que supone ver el "fruto del trabajo" que realizan cada día.

Del total de las 30 series consignadas, diez de ellas se vendieron "en la ventanilla de la administración del barrio" de Gamonal y 25 fueron asignadas "al bar de las piscinas" de la capital de la Bureba.

Alonso ha asegurado que se ha devuelto "muy poco, una serie y media", y el resto se ha vendido todo. Prieto ha recordado que el "número 15 gusta mucho" y suele agotarse "con facilidad". En toda la mañana no apareció por la administración ninguno de los afortunados del barrio de Gamonal.

La administradora lleva cuatro años al frente de este negocio familia y se trata de un premio importante más allá de los de la lotería primitiva y otros sorteos menores.

En cuanto al primer premio, mucho más repartido, parte del 6.703 ha ido a parar a Valladolid en forma de un décimo, dotado con 200.000 euros, que ha sido consignado en el estanco número 23 ubicado en la calle Angustias regentado por Víctor Sánchez.

El lotero posaba esta mañana feliz ante la puerta de su establecimiento portando el cartel con el número agraciado mientras atendía a los medios de comunicación, aunque Víctor Sánchez no ha sido capaz de identificar a la persona que ha obtenido los 200.000 euros.

"Es un sitio de muchísimo paso", justificaba el también estanquero, quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que se trata del primer premio gordo de Lotería que reparte, si bien ya hace años dieron un segundo premio cuando regentaban otro establecimiento.

Víctor Sánchez mostraba su alegría a pocos años ya de jubilarse y de cerrar el estanco en el que lleva ya quince años como tal y en el que vende también lotería desde hace cuatro a través del terminal 85305. Se enteró de la noticia a través de una compañera y luego tras recibir la llamada de la delegación cuando, como así ha apuntado, se encontraba en la residencia donde se encuentra su padre y al que le había llevado el regalo de los Reyes Magos.

Idéntica cuantía, otros 200.000 euros, la ha repartido la administración de lotería de la calle de El Ferial de Benavente (Zamora), así como la que otro acertante se ha llevado en Villares de la Reina (Salamanca) a través de un décimo.

Parte de ese primer premio ha recaído igualmente en Salamanca capital, vendido por la administración 'La Salmantina', en la calle Toro, donde el titular, Ignacio, apunta la posibilidad de haber repartido una serie, en total 2 millones de euros, aunque sin poder confirmar aún tal extremo. El lotero ha recordado que su establecimiento ya repartió en el Sorteo de Navidad 500.000 euros del tercer premio y que ya entonces aseguró su convencimiento de hacer lo propio con el primer premio de 'El Niño', como así ha ocurrido.