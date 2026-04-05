El sorteo de La Primitiva deja un premio de 40.000 euros en Ponferrada (León)

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LEÓN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 4 de abril ha dejado 40.904,31 euros de un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Ponferrada (León), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, uno de los cinco boletos acertantes en la mencionada categoría ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Ponferrada, llamada 'Las Médulas' y ubicada en el Centro Comercial El Rosal.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 43, 38, 30, 46, 14 y 39. El número complementario es el 1, el reintegro el 7 y el Joker, 4994396. La recaudación ha ascendido a 10.107.246 euros.