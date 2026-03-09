Stop Biogás CyL presentará querellas contra el director de Infraestructuras y directores de servicio por prevaricación

La abogada de la Asociación Stop Biogás, Pilar Calvo, en el centro de la foto en la rueda de prensa para anunciar la querella - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Stop Biogás Castilla y León presentará una querella contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, y contra los responsables provinciales de los servicios territoriales de Medio Ambiente por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por errores legales y de tipo técnico en la tramitación de 54 proyectos de plantas de biogás.

Según ha precisado la abogada de la Asociación Stop Biogás Castilla y León, Pilar Calvo, la presentación de la querella tendrá lugar en Valladolid en un plazo de una semana o semana y media, una vez concluyan los informes periciales que "están tardando un poquito más" de las 54 plantas a las que se refieren en este proceso que esperan que concluya en un juicio oral desde el convencimiento de que hay "elementos suficientes" para que diriman los tribunales.

Calvo ha acusado a la Junta de Castilla y León de incumplir la normativa medioambiental que establece que para que las plantas de biogás sean consideradas como 'gas verde' tienen que tener la materia prima en un radio de 15 kilómetros y tener hectáreas para usar el digestato con unos planes de cultivo y unos proyectos de cultivo en un radio de 30 kilómetros.

"Si observamos todas las plantas de más de 150.000 toneladas o de más de 100.000 toneladas que se están implementando en Castilla y León no cumplen esos requisitos porque no tienen en un radio de 15 kilómetros la materia prima para usar en la digestión ni tienen en un radio de 30 kilómetros las hectáreas para echar el digestato", ha aseverado la abogada.

También ha advertido de que se están implementando plantas con una distancia de 20 metros. "Si para una planta no hay espacio literal para echar el digestato, de dos plantas es inviable", ha añadido la abogada de Stop Biogás.

Calvo ha explicado que la Junta de Castilla y León está aplicando la normativa del sector porcino para las autorizaciones ambientales de las plantas de biogás que exige una distancia de 500 metros entre explotaciones porcinas, "que ni siquiera se cumple en este caso", y tampoco las distancias a núcleos urbanos o a otro tipo de industrias y ha advertido de que no existen planes para evitar desastres por una fuga de material o por una explosión.

Stop Biogás ha explicado que la mayoría de las plantas se proyectan en suelo rústico y ha criticado por otro lado la fórmula de la autorización ambiental genérica según la cual las promotoras deben justificar tener la materia prima y las hectáreas para echar el digestato cuando tengan las plantas hechas y las vayan a poner en marcha.

"El proyecto que se presenta para la autorización ambiental es el proyecto para el que después se debe tener la licencia de obra; si hay modificaciones al proyecto que se presenta para acceder a la autorización ambiental o se implementan toda una serie de obligaciones, ese proyecto que después se ejecutará para tener la licencia de obra no contempla o será distinto al proyecto para el que ha tenido la autorización ambiental", ha explicado la abogada que ha advertido por último de que muchas plantas no cumplen los criterios de edificabilidad.