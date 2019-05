Stop Uranio se persona en un nuevo contencioso por la mina de Retortillo

Publicado 29/05/2019 10:17:53 CET

SALAMANCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Stop Uranio se ha personado como demandada en el contencioso-administrativo interpuesto por Berkeley Minera al Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) como consecuencia de la denegación de la licencia urbanística para la mina y planta de Retortillo.

Según el colectivo salmantino, en diciembre del año pasado al Ayuntamiento de Retortillo "no le quedó otra" que denegar esa licencia tras el informe de la Diputación de Salamanca que "aconsejaba no otorgar ese permiso por dos cuestiones fundamentales: el proyecto presentado por Berkeley no estaba visado por el colegio profesional correspondiente y no se había realizado el desvío de la carretera comarcal SA-322, por lo que no era posible ocupar un bien público para construir la mina de uranio".

Ante esa denegación, Berkeley presentó en marzo un recurso contencioso-administrativo que tiene ahora que resolver el Juzgado número 2 de Salamanca, ha explicado la plataforma, que es contraria a la apertura de este proyecto minero en la provincia.

"El Ayuntamiento de Retortillo nos ha notificado oficialmente este hecho y nosotros nos vamos a personar dado que somos interesados en ese procedimiento judicial al tener pendiente de resolución otro recurso contencioso por la autorización de uso excepcional en suelo rústico otorgada por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca en julio de 2017", ha indicado Stop Uranio en un comunicado remitido a Europa Press.

Por otro lado, la plataforma ha hecho hincapié en que la empresa Berkeley "ha sido noticia" por "una importante subida en Bolsa de sus acciones", un hecho que la minera ha atribuido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Retortillo.

"Nada más lejos de la realidad, los que pueden gobernar a partir de las elecciones del domingo son los mismos que gobernaron en la legislatura 2011-2015, estando pendientes dos de ellos de que la Audiencia Provincial de Salamanca sentencie si se han podido beneficiar personalmente de la instalación de la mina", ha remarcado la plataforma.

"Esos concejales han sido determinantes para la continuación del proyecto de Berkeley, pues la corporación de Retortillo no ha mostrado fisuras en el apoyo a la mina tras la forzada dimisión de Lorenzo Calderón", ha apostillado.

Ahora, "aunque el Ayuntamiento de Retortillo quiera darle la Licencia Urbanística a Berkeley, no se la puede otorgar por la judicialización de ese permiso", según la plataforman, la que ha remarcado también que "no se fía de que el nuevo gobierno municipal vele por los intereses de sus vecinos, ni por la integridad de su territorio".

A este respecto, ha recordado "las casi 2.000 encinas arrancadas en ese municipio en la primavera de 2017, así como la realización de obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 sin los permisos oportunos, por lo que debería haber sancionado a la empresa como era su obligación, habiéndose dejado caducar el expediente sancionador abierto a la empresa por falta de resolución".

"Ante esta situación no podemos permanecer de brazos cruzados y hemos decidido personarnos en el contencioso-administrativo de la denegación de licencia urbanística. Además de no fiarnos del Ayuntamiento de Retortillo también somos conscientes que lo que pase en ese municipio no sólo les afecta a los vecinos de Retortillo, sino a toda la comarca", ha concluido.