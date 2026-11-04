Suárez-Quiñones apuesta por conectar el conocimiento del ámbito universitario con las necesidades sociales de la empresa

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, en la inauguración del Salamanca Forum 2026, un encuentro organizado por la Universidad de Salamanca - USAL

SALAMANCA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado este miércoles en Salamanca la apuesta de la Junta por conectar el conocimiento desarrollado en el ámbito universitario con las necesidades sociales que la empresa debe afrontar.

El consejero ha subrayado estas palabras en la inauguración del Salamanca Forum 2026, un encuentro organizado por la Universidad de Salamanca que, desde este miércoles y hasta el viernes, acoge el debate internacional sobre los retos actuales entre líderes y representantes del más alto nivel de universidades, instituciones, empresas y sociedad civil.

El encuentro, que se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, cuenta con financiación de la Fundación para la promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha señalado que este foro debe utilizarse para generar con las condiciones necesarias para poner "el progreso al servicio de las personas".

Éste fue, en sus palabras, el "espíritu de la Escuela de Salamanca que late en estas paredes. Aquí se habló de los límites del poder, de la economía y del derecho. Y la reflexión final de todo aquello se puede aplicar ahora: el progreso solo tiene sentido si sirve a las personas", ha añadido.

"La cooperación entre universidades es más necesaria que nunca", ha destacado en su discurso el consejero, "por eso es imprescindible que de este foro surjan proyectos y alianzas. El verdadero éxito será lo que sean capaces de hacer juntos".

El rector Juan Manuel Corchado Rodríguez, por su parte, ha destacado en su intervención que este encuentro nace para poner el conocimiento, la responsabilidad y el diálogo internacional al servicio de las grandes decisiones de nuestro tiempo.

"Los que estamos hoy aquí, somos los fundadores de un proyecto que debe ir mucho más allá de estos tres días", ha expresado, para después aseverar que cada edición debe dejar compromisos y resultados tangibles.

"Aspiramos a que de aquí surjan declaraciones compartidas, convenios con recorrido y una red universitaria capaz de sostener proyectos que ninguno de nosotros podría impulsar por sí solo", ha ahondado.

FORO DE LÍDERES UNIVERSITARIOS

Tras la inauguración oficial, ha comenzado el Foro de Líderes Universitarios, con la participación de 15 rectores de distintas regiones del mundo, moderado por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación y presidido por el rector de la USAL.

El Salamanca Forum continuará el jueves 5 de noviembre con cuatro mesas redondas que se celebrarán en el salón de actos de la sede de Cursos Internacionales.

Y el colofón llegará el viernes 6 de noviembre a las 9.00 de la mañana con la mesa redonda sobre gobernanza global y nuevo orden internacional, moderada por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto.

Participarán el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; los embajadores de China y de Egipto en España, Yao Jing y Ehab Badawy; el rector de la Universidad Al Qasimia, Sharjah (EAU), Awad AlKhalaf; el profesor del Instituto Nacional de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica de la Universidad de Comunicación de China, Steven Dong; y el presidente de la Academia Árabe de Ciencia y Transporte Marítimo de Egipto; Ismail Ghafar.