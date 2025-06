Suárez-Quiñones reclama al PSOE que "salga del error" y reconozca los "140 millones" de inversión en incendios

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reclamado al procurador socialista José Luis Vázquez que "salga de los clichés" y del "error" de afirmaciones como que el operativo de incendios de Castilla y León es "el peor de toda España".

El político socialista ha formulado una pregunta parlamentaria en el Pleno celebrado este martes en las Cortes de Castilla y León para abordar la situación del operativo de lucha contra incendios de la Junta al inicio de la campaña de alto riesgo.

Vázquez ha recalcado que considera que el operativo de Castilla y León es "el peor de toda España" y el que tiene una mayor parte "privatizada" porque al Partido Popular "no le interesa un sistema público" de extinción de incendios.

Para José Luis Vázquez, el operativo castellano y leonés "no tiene planificación de ningún tipo", de tal manera que está "al arbitrio del tiempo" y si llueve "no se ponen guardias", y "si no llueve y el terreno está seco, sí que ponen guardias".

El procurador ha incidido en que cuando ocurrió el incendio de la Culebra hace tres años los trabajadores forestales "lo advirtieron horas antes". Posteriormente, ha aseverado, la Junta contrató "a 40 trabajadores para tapar sus vergüenzas" y "los pusieron delante de un ordenador en vez de a pie de campo". "Después de ese incendio, en vez de potenciar la parte pública del operativo, lo privatizaron más. Esa es su preocupación", ha enfatizado.

Ahora, al inicio de la campaña 2025 el procurador socialista asegura que "no se ha hecho el trabajo preventivo de desbroce que se tenía que hacer en invierno, por una falta total de planificación por parte de la Junta de Castilla y León" o se ha preguntado si es que "no se dieron las instrucciones". "El operativo contra incendios debe ser independiente del tipo de verano que venga", ha enfatizado.

Suárez-Quiñones ha respondido considerando esas afirmaciones "clichés" en los que cae el PSOE en Castilla y León y ha reclamado a José Luis Vázquez que reconozca las inversiones que se han llevado a cabo en los años 2023 y 2024, que según ha afirmado suman los 140 millones de euros.

"Se han renovado las dos terceras partes, casi prácticamente la totalidad del material rodante con nuevos equipos, nuevos camiones, nueva tecnología, nueva formación, reconozca, salga de ese error en el que están, reconozca que el centro de defensa contra el fuego que está en León, que es un centro autonómico, ha triplicado su personal, ha triplicado sus funciones y, por lo tanto, ahora mismo es un operativo que tiene una eficacia que siempre tuvo", ha repasado.

Suárez-Quiñones ha aportado el dato de que el 85 por ciento de los incendios que se declara en la comunidad son "conatos", como se considera a los fuegos que no llegan a afectar una hectárea de terreno.

A ello ha sumado la aseveración de que Castilla y León es "la única comunidad" que ya ha realizado la Planificación de Incendios Anual "que se inventó el presidente Sánchez el año 22", cuando ha recordado que se "marchó de vacaciones después de haber dictado un decreto ley diciendo que iban a dictar un real decreto, directrices y criterios para esos planes y no lo ha dictado tres años después".