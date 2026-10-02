Suárez-Quiñones ve fortaleza en el empleo de CyL pese al aumento del paro en septiembre

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha considerado que el empleo en la Comunidad tiene fortaleza pese al incremento del desempleo en Castilla y León y en el conjunto de España, situación que ha calificado como "habitual en septiembre, por el término de la estacionalidad del verano".

Sin embargo, tras conocer las cifras del paro correspondiente a septiembre de 2026, el consejero ha subrayado que esta coyuntura "tiene como base la fortaleza del empleo de Castilla y León", tras destacar que la Comunidad cuenta con una tasa de paro del 8,37 por ciento, una cifra que se sitúa un punto y medio por debajo de la media nacional, fijada en el 9,87 por ciento.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha señalado que la Comunidad se encuentra en un momento en el que se bate un "récord de afiliaciones a la Seguridad Social", con más de 1.020.000 afiliados. Según ha precisado, esta cifra supone un incremento de casi 25.000 cotizantes respecto al año pasado y cerca de 1.500 en relación con el mes anterior, lo que a su juicio "demuestra la fortaleza estructural del sistema de empleo".

Asimismo, el titular de la Consejería ha detallado que la contratación ha registrado una subida superior al 30 por ciento, con un aumento superior al 50 por ciento en los contratos indefinidos.

Ante estos datos, ha manifestado que el conjunto del Gobierno autonómico mantiene la atención en las políticas activas de empleo, la intermediación y la orientación para superar la estacionalidad y retornar a la senda de crecimiento.