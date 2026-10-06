La Subdelegación de Defensa en Ávila, la UCAV y la USAL se unen en unas jornadas sobre el espacio. - UCAV

ÁVILA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Defensa en Ávila, la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Universidad de Salamanca (USAL) han organizado las jornadas 'El espacio como dominio operacional. Retos para la seguridad y defensa de España', una iniciativa académica y divulgativa que se desarrollará entre este mes de octubre y mayo de 2027 mediante conferencias mensuales que alternarán su sede entre ambas instituciones académicas.

El ciclo consta de ocho sesiones estructuradas con el dominio espacial como eje principal, en las que se han programado ponencias sobre las amenazas en el sector, la integración de las operaciones espaciales en otros ámbitos de actuación, los interrogantes planteados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, así como las capacidades civiles y militares del ámbito espacial.

La primera cita se ha fijado para el martes 13 de octubre en el salón de actos de la UCAV con la intervención del jefe del Mando del Espacio, el general de división Isaac Manuel Crespo.

El subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella, ha presentado estas jornadas y ha calificado el encuentro como un hecho histórico para la provincia al reunir por primera vez a la institución militar con las dos universidades abulenses. Durante su intervención, Capella ha recordado la necesidad de fortalecer la cultura de seguridad y defensa entre los jóvenes y la ciudadanía en general sin vincularla en exclusiva a las Fuerzas Armadas, al tiempo que ha subrayado que la seguridad constituye el pilar invisible de la libertad, la economía, el bienestar y la democracia.

Por parte académica, la vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel, ha señalado el papel transversal de la universidad para ayudar a comprender la realidad ante los grandes desafíos actuales y ha remarcado la importancia de abordar las cuestiones de seguridad y defensa sin recurrir al alarmismo. Asimismo, Miguel ha hecho hincapié en la sólida base de ambas instituciones en la materia a través de titulaciones como el grado en Seguridad de la USAL, el grado en Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad y los másteres aplicados de la UCAV, además de sus respectivas cátedras.

Finalmente, la directora de la Escuela Politécnica Superior de Ávila de la USAL, Susana Lagüela, ha resaltado el propósito de aportar conocimiento e ingenierías en el desarrollo de herramientas aplicadas a la seguridad, con incidencias en accidentes de tráfico, datos satelitales e infraestructuras críticas. Además, Lagüela ha destacado que esta alianza interinstitucional ha permitido posicionar a Ávila como un polo nacional en el ámbito de la seguridad con el respaldo directo de la Subdelegación de Defensa.