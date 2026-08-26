La Subdelegación del Gobierno en Soria tramita solicitudes para la seguridad del gasoducto hasta Aranda - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha mantenido una reunión de trabajo con el jefe de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía, Joaquín de la Fuente León, para conocer la situación de los principales expedientes que tramita este servicio de la Administración General del Estado en la provincia con el objetivo de mejorar la seguridad del gasoducto Aranda-Soria.

La reunión ha prestado especial atención a las actuaciones de seguridad y mantenimiento que se están autorizando en instalaciones vinculadas al gasoducto Aranda de Duero-Soria.

La Dependencia concentra buena parte de su actividad en la tramitación de instalaciones energéticas de competencia estatal.

Entre ellas figuran parques eólicos y fotovoltaicos, proyectos que combinan distintas tecnologías de generación, líneas y subestaciones eléctricas y, cada vez con mayor presencia, instalaciones de almacenamiento de energía mediante baterías.

El área interviene también en expedientes relacionados con infraestructuras de gas.

Entre las novedades expuestas en la reunión se encuentra la tramitación de distintas actuaciones solicitadas por Nedgia Castilla y León en instalaciones vinculadas al gasoducto Aranda de Duero-Soria.

La compañía es la distribuidora de gas natural del grupo Naturgy en Castilla y León y tiene entre sus funciones la operación y el mantenimiento de sus redes en la Comunidad.

La Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía ya ha autorizado las actuaciones correspondientes a San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma.

Nedgia ha presentado recientemente la documentación correspondiente a Langa de Duero, que se encuentra ahora en tramitación.

La empresa prevé continuar este programa de mantenimiento en otros puntos de la provincia a medida que presente las correspondientes solicitudes.

Una de las partes principales de estos trabajos consiste en la sustitución de electrodos asociados a las conducciones de gas.

Estos electrodos permiten realizar mediciones para comprobar que la tubería metálica enterrada mantiene adecuadamente su protección frente a la corrosión.

Las conducciones de gas permanecen durante décadas bajo tierra y disponen de diferentes sistemas para evitar que el contacto con el terreno deteriore el acero.

Los electrodos sirven como referencia para medir el comportamiento eléctrico de la tubería respecto al suelo.

Las lecturas permiten a los técnicos saber si la protección continúa funcionando correctamente y detectar cambios que aconsejen una actuación de mantenimiento.

Por tanto, la renovación de estos dispositivos tiene un carácter preventivo y de seguridad.

No se espera a que aparezca un problema en la conducción, sino que las mediciones periódicas permiten comprobar su estado y sustituir los elementos de control cuando han envejecido o cuando dejan de proporcionar las referencias adecuadas.

Al tratarse de actuaciones de mantenimiento que no modifican de forma sustancial las características de las instalaciones, la empresa presenta una memoria técnica de los trabajos previstos.

Estos expedientes pueden resolverse en la propia Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de Soria, sin necesidad de seguir el procedimiento administrativo más amplio que requieren las modificaciones sustanciales de una infraestructura.

EJE PRIMARIO

El gasoducto Aranda de Duero-Soria y ramal a Almazán fue diseñado como infraestructura de transporte primario de gas natural y su trazado principal tiene unos 126 kilómetros y el ramal a Almazán otros 26.

Discurre en la provincia por municipios como Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma, Rioseco de Soria, Calatañazor, Golmayo, Los Rábanos, Soria y Almazán, entre otros.

Su construcción permitió extender el suministro de gas natural canalizado a distintos municipios de Burgos y Soria.

La provincia está atravesada también por el gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, una gran conducción de transporte primario que recorre cerca de 136 kilómetros dentro de Soria.

Esta infraestructura forma parte de los grandes ejes del sistema gasista y fue concebida para aumentar la capacidad de transporte y mejorar la seguridad y regularidad del suministro.

El Aranda-Soria, por su parte, tiene una relación más directa con el abastecimiento de las zonas de consumo a las que posteriormente llegan las redes de distribución.