Subdelegación del Gobierno y UVA organizan en Segovia una jornada sobre 'Historia y violencia de género'

Jornada sobre 'Historia y violencia de género' en el campus María Zambrano de Segovia. - UVA

SEGOVIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) ha acogido la jornada 'Historia y violencia de género. La doble verdad', organizada por la institución académica y la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

La jornada ha sido impartida por la filósofa y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ana de Miguel, que ha contado en el público con alumnos de la Facultad de Educación del campus segoviano y otros estudiantes de distintas titulaciones.

En total han sido unos 70 los participantes en esta jornada, que se ha desarrollado en la Facultad de Educación de la UVA, y en cuya inauguración han participado la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda; el vicerrector del campus de la UVA en Segovia, Agustín García Matilla, y la jefa de la Unidad de violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, Carmen Meléndez.