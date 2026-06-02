Subdelegación de Soria da a conocer dos cuadros de paisajes de Grunwald dentro de su programa de difusión de patrimonio

Presentación de los dos cuadros de Esteban Grunwald en la Jornada de Puertas Abiertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha iniciado la difusión del patrimonio histórico-artístico que conserva en su sede, situada en la calle Alfonso VIII, con la muestra de los cuadros de dos paisajes de Esteban Grunwald.

La difusión se enmarca dentro de las actuaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para poner en valor los bienes muebles e inmuebles de la Administración General del Estado (AGE) en el Territorio, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Esta línea de trabajo forma parte del Plan de Acción de la AGE en el territorio, con el objetivo de "identificar, estudiar y difundir el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico que conservan estos espacios públicos, muchos de ellos conocidos por la ciudadanía por su función administrativa, pero menos por el valor cultural que atesoran".

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha elaborado un estudio sobre los bienes de mayor interés histórico-artístico de su patrimonio mobiliario e inmobiliario.

El documento recoge cuatro fichas, con dos cuadros, un reloj y el propio edificio de la Subdelegación.

La planificación prevé una acción mensual de difusión en redes sociales dedicada a cada uno de estos elementos, además de actividades presenciales en el marco de la Administración Abierta.

ESTEBAN GRUNWALD

La primera de estas acciones se centra en dos óleos sobre lienzo del pintor Esteban Grunwald Alsge, ambos situados en el salón-comedor de la Subdelegación. Las obras pudieron verse recientemente durante la Jornada de la Administración Abierta de 2026, en un acto público que permitió acercar a la ciudadanía parte del patrimonio que conserva este edificio oficial.

El autor de ambas obras, Esteban Grunwald Alsge, fue un pintor húngaro del siglo XX, nacido en 1909, cuya producción conocida se asocia principalmente al paisaje, las escenas rurales, los entornos marinos y el bodegón.

Las referencias localizadas en el mercado del arte indican que residió y pintó durante parte de su vida en España, lo que ayuda a contextualizar la presencia de estas dos piezas en el patrimonio artístico conservado por la Subdelegación del Gobierno.

DOS CUADROS.

El primero de los cuadros, titulado "Paisaje con casas", es una obra de 100 por 81 centímetros. Se trata de un paisaje rural centrado en un camino, que podría corresponder a la calle principal de una población. A ambos lados aparecen casas entre árboles y varias personas en actitud de paseo o conversación. Destaca la frescura y limpieza del color, el cielo y el uso de una gama variada de tonos.

El segundo cuadro, titulado "Paisaje", también mide 100 por 81 centímetros. Es una obra complementaria de la anterior. Representa una llanura en la que el camino estructura la composición y conduce hacia una localidad al fondo. En el centro de la escena aparece una persona que pasea en un entorno sereno.

El análisis resalta el predominio de verdes en la vegetación y ocres en el camino y el pueblo. Ambas piezas reflejan una pintura de paisaje de tono amable, rural y luminoso. Destaca el uso de pinceladas pequeñas para representar árboles, hierba y camino, así como la presencia de manchas de color gris que aportan homogeneidad a la composición.

MEMORIA INSTITUCIONAL

La difusión de estos bienes se enmarca en una concepción de la Administración abierta a la ciudadanía. Además de prestar servicios públicos, las sedes de la AGE en el Territorio custodian edificios, obras artísticas, mobiliario histórico y otros elementos que forman parte de la memoria institucional de cada provincia.

La Subdelegación del Gobierno en Soria continuará en los próximos meses esta serie de publicaciones sobre su patrimonio.

Tras los dos cuadros de Esteban Grunwald Alsge, las próximas acciones estarán dedicadas al reloj catalogado en el estudio y al propio edificio de la Subdelegación, obra vinculada a Javier Fernando Gutiérrez y Arroyo.