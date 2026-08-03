La Subdelegación de Soria da a conocer un reloj de péndulo del siglo XIX atribuido a Lucas Bergerón - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha dado a conocer un reloj de péndulo del siglo XIX atribuido al autor o taller de Lucas Bergerón, dentro de las actuaciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para identificar y difundir los bienes muebles e inmuebles de la Administración General del Estado en el Territorio.

La pieza forma parte del estudio sobre el patrimonio de mayor interés histórico-artístico que conserva la Subdelegación en su sede de la calle Alfonso VIII. El documento recoge cuatro fichas dedicadas a dos cuadros, un reloj y el propio edificio. La primera acción de difusión, realizada el pasado mes de junio, permitió acercar a la ciudadanía dos paisajes del pintor húngaro Esteban Grunwald Alsge.

La segunda entrega de esta serie se centra ahora en este reloj de péndulo, una pieza de grandes dimensiones que se encuentra en una de las dependencias de la Subdelegación.

El reloj, que presenta una estructura vertical de madera pintada, coronada por una esfera circular, mide 200 centímetros de altura por 50 centímetros de anchura y combina su función original de medir el tiempo con una elaboración artesanal de carácter decorativo.

Bajo ella se sitúa el cuerpo central de la caja, de líneas curvas y ornamentado con motivos florales, mientras que la parte inferior sirve de base al conjunto.

La ficha patrimonial lo identifica como un "reloj de péndulo muy antiguo de caja de madera con flores pintadas". El nombre de Lucas Bergerón aparece inscrito en la propia pieza, por lo que el estudio recoge esta atribución en los apartados correspondientes al autor o taller y a las firmas o marcas.

SIN FECHA EXACTA

La datación sitúa el reloj en el siglo XIX, si bien no consta una fecha exacta de fabricación y tampoco se ha podido determinar hasta ahora el lugar en el que fue construido ni las circunstancias concretas en las que llegó a Soria.

La documentación disponible señala que la pieza se incorporó al patrimonio público mediante compra, aunque se desconoce su procedencia y no se conserva información sobre su historia anterior. Estos datos forman parte de los aspectos que todavía pueden ser objeto de nuevas investigaciones documentales.

El estudio realizado en 2025 considera que el reloj se encuentra en buen estado de conservación. La caja mantiene su estructura, la decoración y los principales elementos que permiten apreciar tanto su función original como el trabajo aplicado a su acabado exterior.

Lucas Bergerón fue un relojero y comerciante establecido en Logroño durante el último tercio del siglo XIX. Las investigaciones sobre la historia comercial de la ciudad señalan que se especializó en la fabricación de relojes de pared y que ejerció como relojero municipal desde 1878.

Su establecimiento representó en Logroño la casa del reconocido relojero español José Rodríguez Losada, autor del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. El apellido Bergerón quedó unido durante décadas a la vida cotidiana de la capital riojana a través del conocido Reloj Bergerón, que se convirtió en uno de los puntos tradicionales de encuentro de la ciudad.