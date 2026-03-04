Subdelegación en Valladolid coordina con otras administraciones la contemplación del eclipse del 12 de agosto

El subdelegado en Valladolid preside una reunión preparatoria para garantizar la seguridad durante el eclipse solar. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO VALLADOLID.

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido esta mañana la primera reunión del grupo de trabajo que coordinará las medidas necesarias para garantizar una movilidad adecuada, la protección civil y la seguridad ciudadana durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, en torno a las 20.30 horas.

En el encuentro han participado también, junto a técnicos de la Subdelegación del Gobierno, miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la DGT, la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación, la Delegación de la Junta, la Diputación provincial, la Comisión Nacional del Eclipse para la provincia de Valladolid y la Asociación Vallisoletana de Astroturismo.

El Gobierno aprobó en 2025 la creación de una Comisión interministerial para preparar, organizar y coordinar las actuaciones relacionadas con el llamado Trío de Eclipses 2026-2027-2028, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la participación de los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La Comisión Interministerial puede crear los grupos de trabajo que considere necesarios y entiende que la colaboración es clave para establecer puntos de observación adecuados y seguros y que la información sobre salud y seguridad es fundamental en la planificación para prevenir situaciones de peligro para las personas y el entorno ambiental, informando, sensibilizando y también anticipando los riesgos detectados. Por eso, ha considerado esencial la coordinación con delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, comunidades autónomas, diputaciones y federación de municipios y provincias, dentro del grupo de trabajo de Movilidad.

El Trío de Eclipses es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá ver desde España y captará la atención de la comunidad científica, así como de la ciudadanía y turistas de todo el mundo. Implicará, así, desplazamientos masivos y afluencia de centenares demiles de personas a los puntos donde los eclipses se podrán ver como totales, planteando desafíos logísticos y de seguridad para las Administraciones Públicas.

La página del Instituto Geográfico Nacional Eclipses visibles en España 2026, 2027 y 2028 - Inicio tiene toda la información sobre el fenómeno. Habrá dos eclipses solares totales--la luna tapará al sol completamente y el cielo se oscurecerá como si fuera de noche--, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular, el 26 de enero de 2028.

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se considera único porque desde 1905, no se ha visto un eclipse total solar en la Península Ibérica y España será el único territorio habitado donde se podrá observar. Valladolid será una de las provincias privilegiadas para observarlo, lo que hace imprescindible prever medidas que faciliten la movilidad--dado que habrá miles de desplazamientos a los puntos de observación--, garanticen la seguridad ciudadana y la Protección Civil.

Además, se deberán habilitar con servicios mínimos--suministros de agua y comida--los lugares donde un gran número de personas pueda acceder con sus coches a observar los eclipses. También se prevé un alto riesgo de incendios en estas aglomeraciones y se debe proteger la vista de quienes acudan.La Comisión Interministerial ha establecido los criterios para la selección de los puntos seguros de observación que garanticen la visibilidad del fenómeno y dispongan de un aforo suficiente para albergar un importante volumen de personas.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

En primer lugar, la Subdelegación del Gobierno recopilará información detallada de las condiciones, accesos y servicios de los puntos de observación propuestos por los ayuntamientos en la provincia, así como de los que, aun no habiendo sido propuestos por ningún ayuntamiento u organización, tienen una alta probabilidad de reunir un número considerable de observadores, por sus características y su orientación a poniente.

El protocolo define que los ayuntamientos rellenarán la ficha del lugar propuesto y la enviarán a Protección Civil de la Junta, que valorará su idoneidad y, en caso positivo, lo pasará a la Subdelegación del Gobierno, para que lo comunique a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y ésta lo contemple como punto que puede ser recomendado por las Administraciones Públicas y, por tanto, en el que se prevé una aglomeración de personas ese día de cara a movilidad, seguridad y protección civil.

Una vez validados estos puntos y las fichas informativas de cada uno, la Secretaría de Estado las compartiría con el Ministerio de Transportes, la DGT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, lo harán con la Administración autonómica y provincial o con las organizaciones de observación astronómica de cada provincia.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

A medida que se acerque la fecha, la Subdelegación del Gobierno convocará juntas locales de seguridad en los puntos que puedan albergar un mayor número de personas para organizar el dispositivo, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y garantizar las medidas de seguridad ciudadana oportunas, en unas fechas que además coinciden con fiestas en la mayor parte de las localidades de la provincia.

La Dirección General de Tráfico elaborará un plan integral de gestión del tráfico en torno a los puntos de observación que se determinen. La DGT estima que la llegada a los puntos de observación puede ser escalonada, pero la salida no tanto.

También habrá que prever la posible aparición de peatones distraídos que puedan invadir la calzada y la condición de carreteras comarcales. La DGT hará una campaña de comunicación y concienciación previa con consejos, reforzará el servicio y gestionará la información de los paneles, además de preparar rutas alternativas en las zonas rurales para el caso en que sea necesario desviar el tráfico.