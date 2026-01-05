El subdelegado de Defensa en Ávila visita al militar de mayor edad en la provincia, con 93 años - MINISTERIO DE DEFENSA

ÁVILA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Defensa en Ávila, junto a representantes de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Guardia Civil, ha visitado este lunes al comandante Eloy Martínez Valero, de 93 años, uno de los militares de mayor edad en la provincia.

Próximos a la Pascua Militar y a la llegada de los Reyes Magos de Oriente, el Subdelegado de Defensa en Ávila y el resto de la comitiva ha aprovechado para visitar al comandante de Oficinas Militares del Ejército de Tierra en su domicilio particular. Durante la visita se le ha hecho entrega de varios regalos, entre ellos la Bandera de Mochila o Percha de la Subdelegación de Defensa en Ávila.

Martínez Valero ha recordado sus diferentes destinos en las Fuerzas Armadas. Durante la conversación ha relatado su inicio en 1955 como soldado en la Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación del Ejército en Madrid, donde estuvo hasta el empleo de capitán.

Se especializó en oficinas militares para pasar luego a la Dirección General de Reclutamiento y Personal del Ejército y a la Pagaduría y Caja Central de la 1ª Región Militar en Madrid. Finalmente, pudo ser destinado a Ávila, donde estuvo inicialmente en la Caja de Reclutas del Gobierno Militar por donde pasaron multitud de abulenses a realizar el sorteo para su servicio militar obligatorio y, posteriormente, en la Academia de Intendencia, donde dentro de la Secretaría de la Academia, donde, entre otras cosas, informaba a los alumnos de las calificaciones que sacaban en las diferentes asignaturas.

El nonagenario representa un ejemplo vivo de los valores que han forjado a las Fuerzas Armadas y la experiencia y memoria de generaciones de soldados que sirvieron con compromiso y lealtad a su Nación.