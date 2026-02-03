Sube un 1,50% la afiliación sobre 2025 pero cae un 1,27% respecto a diciembre hasta 982.303

Imagen de archivo de una trabajadora - JCYL

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en enero de 2026 en Castilla y León alcanzó la cifra de 982.303, un 1,50 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 14.474 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press. Castilla y León se ha quedado a 17.697 afiliados del millón.

Hace un año la afiliación a la Seguridad Social subió un 1,80 por ciento respecto al año anterior y sumó 17.134 cotizantes por lo que los datos de 2026 son inferiores.

En España se ha registrado un aumento algo mayor, 2,26 por ciento en concreto, y Castilla y León ha registrado el quinto menor aumento de las comunidades autónomas.

Y si se compara la afiliación media de enero con la de diciembre el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León cayó en 12.620 personas, lo que en términos relativos supuso un descenso del 1,27 por ciento, similar a la media del país que bajó un 1,24 por ciento con 270.782 afiliados menos.

Castilla y León ha anotado en este caso el séptimo mayor descenso de las comunidades. El pasado año la afiliación cayó un 1,21 por ciento (11.869 cotizantes menos).