Sube un 17,8% la creación de empresas en noviembre, noveno mejor dato del país

Archivo - Una trabajador desplaza una carretilla con cajas - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla y León subió un 17,8 por ciento en noviembre en tasa interanual con un total 291 sociedades mercantiles constituidas en un mes con 123 empresas disueltas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León ha anotado el noveno mejor dato en la evolución de la creación de empresas del país y se ha situado 8,8 puntos por encima de la media donde ha aumentado un 9,0 por ciento.

Para la constitución de las 291 empresas creadas el pasado mes de noviembre, todas ellas sociedades limitadas, se suscribieron algo más de 16,60 millones de euros, todos desembolsados. Además, 96 empresas ampliaron capital por 38,43 millones de euros.