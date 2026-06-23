Sube un 2,2% el empleo turístico en CyL, frente a un 2,1% en España

Archivo - Las pernoctaciones hoteleras crecen un 5,4% en mayo en Baleares - JCYL - Archivo

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó un 2,2 por ciento en Castilla y León en mayo, ligeramente por encima de la media donde subió un 2,1 por ciento, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según este informe el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas. En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Comunidad Valenciana (3,9%), seguida de Andalucía y La Rioja.

En el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 82.800 ocupados, un 2,2 por ciento más, de los que 63.268 son asalariados, un 3,0 por ciento más, de nuevo por encima de la media (2,3 por ciento), y 19.532 autónomos, un 0,3 por ciento menos, cuando en España crecieron un 1,1 por ciento.