Sube un 2,40% la estimación de nacimientos en julio en CyL, por encima de la media (1,39%)

Archivo - Imagen de una mano de un bebé y su madre. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Castilla y León ha registrado un incremento del 2,40 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de julio de 2026, cuando se alcanzaron los 1.200 natalicios con un acumulado de 7.497.

Por su parte y según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultadas por Europa Press, el total nacional ha subido un 1,39 por ciento respecto al mismo momento del pasado ejercicio con un total de 28.025 natalicios.

Estos datos contrastan, además, con los registrados en julio de 2025 cuando la estimación de nacimientos en Castilla y León cayó un 0,65 por ciento con un total de 1.170 natalicios entonces y un acumulado de 7.326 en los cuatro primeros meses del pasado año.

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