Sube un 24,7% la firma de hipotecas sobre viviendas durante 2025 en CyL, 6,9 puntos por encima de la media

Las hipotecas para no residentes

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León subió un 24,7 por ciento en el conjunto del año 2025 con respecto al año anterior, frente a una subida del 17,8 por ciento a nivel nacional, con un total de 22.163 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del quinto mayor aumento en la evolución de la firma de hipotecas del país que anotó incrementos en todas las comunidades con Cantabria (42,8 por ciento), La Rioja (37,0 por ciento) y Región de Murcia (28,6 por ciento) a la cabeza.

Además, en Castilla y León se prestaron 2.521 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en 2025.

Y en función del total de fincas, el pasado años se constituyeron un total de 30.803 hipotecas en Castilla y León con un desembolso de capital de 3.668 millones de euros. De ellas, 762 fueron sobre fincas rústicas y 30.041 sobre urbanas.

Por otro lado, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León subió un 27,2 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, cuarto mejor dato y superior a la subida nacional que alcanzó el 17,4 por ciento. La Comunidad sumó un total de 1.736 operaciones con las que encadena dos meses de crecimiento.

En Castilla y León se prestaron 210,36 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 44,33 por ciento más del capital prestado que hace un año, aunque comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 3,4 por ciento.