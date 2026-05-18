Sube un 3,4% la compraventa de viviendas en marzo, cuarto mejor dato

Archivo - Edificio de viviendas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León aumentó un 3,4 por ciento en marzo respecto al mismo mes de 2025 hasta un total de 3.068 operaciones, frente a un descenso del 2,2 por ciento en el resto del país, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del cuarto mayor aumento, junto a la Comunidad Valenciana, en la evolución de la compraventa de viviendas que creció en ocho territorios liderados por Castilla - La Mancha (11,5%), Comunidad Foral de Navarra (8,2%) y La Rioja (5,2%).

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Castilla y León, 2.848 se realizaron sobre viviendas libres y 220 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 482 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.586 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 5.423 operaciones sobre viviendas y además de las 3.068 compraventas, 1.324 fueron herencias, 910 donaciones y tres permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Castilla y León 10.620 fincas urbanas a través de 5.898 compraventas, 2.352 herencias, 245 donaciones, 16 permutas y 2.109 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 8.067 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 3.311 herencias, 2.406 compraventas, 171 donaciones, 40 permutas y 2.139 operaciones de otro tipo.

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