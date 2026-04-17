Sube un 3,4% la facturación de la industria en febrero, segundo mejor dato del país donde cae un 2,7%

Archivo - Cae un 2,7% la confianza empresarial en CyL en el segundo trimestre, octavo peor dato del país donde baja un 2,3% - JCYL - Archivo

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La facturación de la industria de Castilla y León aumentó un 3,4 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en España cayó un 2,7 por ciento, según los datos publicados este viernes por el INE recogidos por Europa Press.

Se trata del segundo mejor dato en la facturación de la industria que sólo aumentó respecto a febrero de 2025 en tres comunidades autónomas, Comunidad de Madrid (3,7 por ciento), Castilla y León (3,4 por ciento) y Cantabria (2,4 por ciento), y disminuyó en las otras catorce. Los mayores descensos se dieron en Illes Balears (-19,3 por ciento), Principado de Asturias (-11,7 por ciento) y Extremadura (-9,2 por ciento).

Sin embargo, en lo que va de año la cifra de negocios de la industria es ligeramente negativa en Castilla y León (-0,1 por ciento), cuando en España ha bajado un 4,5 por ciento.