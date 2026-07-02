Sube un 34,50% la contratación en junio y un 1,57% respecto a 2025

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VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La contratación aumentó un 34,50 por ciento en Castilla y León en el mes de junio de 2026, cuando se firmaron 71.904 contratos, 18.445 más en comparación con el mes anterior, cuando en España crecieron un 24,60 por ciento, lo que supone 325.675 más en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el sexto mayor aumento porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

En junio se registraron 71.904 contratos en Castilla y León, un 1,6 por ciento más que en el mismo mes del año anterior (1.109 en cifras absolutas). De todos ellos, 24.094 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,1 por ciento superior a la de junio del año anterior y 47.810, contratos temporales (un 0,4 por ciento más).

Del número de contratos registrados en junio, el 66,49 por ciento fue temporal (frente a un 63,42 por ciento del mes anterior) y un 33,51 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 36,58 por ciento).